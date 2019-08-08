Главные новости 8 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 8 августа.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко выложила в Сеть «эротичную» фотосессию. Савченко снялась в «эротичной» фотосессии на берегу Балтийского моря.

Член Совета Федерации объяснила отказ президента Турции признать воссоединение Крыма с РФ. Ковитиди отреагировала на заявление Эрдогана о непризнании российского статуса Крыма.

ФАН публикует видео с места крупного дорожно-транспортного происшествия с экскурсионным автобусом под Новороссийском. ФАН публикует видео с места ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском.

Турция, отказываясь признавать российский статус Крыма, не руководствуется правдой и реалиями. Сенатор из Крыма отреагировал на заявление Эрдогана о полуострове.

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал слова о возвращении полуострова Украине «повторяющимся заклинанием». В Крыму ответили на заявление Зеленского о «возвращении» полуострова.

Два военных специалиста скончались после взрывов на полигоне в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. МО РФ сообщило о гибели двух военных при взрывах на полигоне под Архангельском.

Владимир Зеленский устроил «показательное выступление» на пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом, вспомнив про браслеты. Эрдоган жестко ответил Зеленскому после рассказа о браслетах с именами моряков.

Ведущий специалист по Киргизии проанализировал причины вооруженного противостояния между сторонниками Жээнбекова и Атамбаева. Специалист по Киргизии разъяснил природу конфликта между Жээнбековым и Атамбаевым.

Назван самый полезный фрукт. Определен самый полезный фрукт.

Воссоединение Крыма с Россией стало итогом законного волеизъявления крымчан. Крымские татары ответили на заявление Эрдогана о полуострове.