В Совфеде разоблачили новый способ вмешательства США во внутренние дела РФ

Москва, 8 августа. Американские власти привлекают официальные коммерческие лоббистские структуры для вмешательства во внутренние дела Российской Федерации и влияют на избирательный процесс, об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

На заседании рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Климов отметил, что в комиссии рассматривают новое явление вмешательства во внутренние дела РФ. До недавнего времени схема была приблизительно следующей: Госдепартамент США, которому официально поручено координировать работу по вмешательству во внутренние дела Российской Федерации направлял деньги через разные каналы. Для того, чтобы исключить дипломатов, были использованы возможности неправительственных организаций.

«После того, как мы ввели меры, признавая нежелательными ряд организаций, эти организации начали пользоваться «прокладками»: использовать филиалы иностранных организаций, работающие в РФ по совершенно другому официальному профилю, либо использовали НПО, получавшие гранты на совершенно другие цели. Но и этого оказалось мало», — заявил Климов.

Сенатор подчеркнул, что появились факты относительного того, что привлекаются официальные коммерческие лоббистские структуры, в том числе США. В частности привлекается компания Akin Gump — одна из десятка лоббистских организаций США.

«Мы знаем совершенно конкретные попытки воздействовать на некоторых членов СПЧ, мы знаем их попытки воздействовать на людей, которые работают в высших учебных заведениях. Напомню, что российское законодательство категорически запрещает любое иностранное участие в наших выборных процедурах. Но использование таких коммерческих структур, профессиональных лоббистов, оно выводит за скобки официальные действия американских властей», — отметил сенатор.

Кроме того, Климов пригласил представителей иностранных государств, которые предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела РФ, на заседание рабочей группы в сентябре.