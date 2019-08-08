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В Совфеде разоблачили новый способ вмешательства США во внутренние дела РФ

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В Совфеде разоблачили новый способ вмешательства США во внутренние дела РФ

Москва, 8 августа. Американские власти привлекают официальные коммерческие лоббистские структуры для вмешательства во внутренние дела Российской Федерации и влияют на избирательный процесс, об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

На заседании рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Климов отметил, что в комиссии рассматривают новое явление вмешательства во внутренние дела РФ. До недавнего времени схема была приблизительно следующей: Госдепартамент США, которому официально поручено координировать работу по вмешательству во внутренние дела Российской Федерации направлял деньги через разные каналы. Для того, чтобы исключить дипломатов, были использованы возможности неправительственных организаций.

В Совфеде разоблачили новый способ вмешательства США во внутренние дела РФ

«После того, как мы ввели меры, признавая нежелательными ряд организаций, эти организации начали пользоваться «прокладками»: использовать филиалы иностранных организаций, работающие в РФ по совершенно другому официальному профилю, либо использовали НПО, получавшие гранты на совершенно другие цели. Но и этого оказалось мало», — заявил Климов.

Сенатор подчеркнул, что появились факты относительного того, что привлекаются официальные коммерческие лоббистские структуры, в том числе США. В частности привлекается компания Akin Gump — одна из десятка лоббистских организаций США.

«Мы знаем совершенно конкретные попытки воздействовать на некоторых членов СПЧ, мы знаем их попытки воздействовать на людей, которые работают в высших учебных заведениях. Напомню, что российское законодательство категорически запрещает любое иностранное участие в наших выборных процедурах. Но использование таких коммерческих структур, профессиональных лоббистов, оно выводит за скобки официальные действия американских властей», — отметил сенатор.

Кроме того, Климов пригласил представителей иностранных государств, которые предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела РФ, на заседание рабочей группы в сентябре.

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