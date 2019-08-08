Почему чернокожие из южных штатов США оказались лишены избирательных прав

Расхожая фраза советской пропаганды о том, что в США негров линчуют, на сегодняшний день не совсем верна: все-таки юридически рабство в Америке отменено 154 года назад, а расовая сегрегация — уже 55 лет как. Тем не менее, чернокожие жители Соединенных Штатов по-прежнему не имеют того объема политических, экономических и социальных прав, которые есть у их белокожих сограждан.

При этом формальное «равноправие» и пропагандируемая толерантность по цвету кожи, которые подчас приобретает в США откровенно уродливые формы, например в виде квоты на актеров-негров в исторических фильмах о Средневековой Европе, не имеют никакого отношения к реалиям жизни. Сложившийся сегодня в Америке общественный договор и правоприменительная практика являются институциональным расизмом — когда при формально демократическом устройстве общества права чернокожих всячески ограничиваются в существенных сферах жизни.

Напомним, что расизм — это в целом свойственная Западу идеология господства, в рамках которой объяснение социального неравенства пытаются обусловить биологическими причинами. А от биологии, как известно, не убежишь: это не язык, который можно выучить, и не религия, которую можно принять. Институциональным расизм становится тогда, когда он, не упоминаемый специально, «естественным образом» вплетается в ткань общественной жизни, накладывая свой отпечаток на все здание политико-государственного уклада — вплоть до общепринятых научных и моральных воззрений.

Скажем, до сих пор в США исторический вклад привезенных из Африки рабов в американскую экономику: выращивание хлопка, текстильную промышленность, судостроение, сельское хозяйство, создание рынка банковских услуг и страхования — вполне сознательно игнорируется как в школьных учебниках, так и в научных работах. Как показывает доклад, опубликованный фондом Southern Poverty Law Center, эта практика замалчивания роли чернокожих рабов в создании современных США продолжает линию действий отцов-основателей Соединенных Штатов. Для них декларация прав белого населения страны среди прочего подразумевала и то, что на чернокожих провозглашенные ими же свободы никак не распространяются.

Как наглядная иллюстрация — автор Билля о правах, будущий президент США Джеймс Мэдисон, вплоть до конца своей жизни был убежденным рабовладельцем, спокойно сочетая демократию с рабством. В этом и кроется суть институционального расизма: при формальном отсутствии упоминания расовой эксплуатации или неравноправия в корпусе законов страны, расизм присутствует фактически, так как считается «естественным ходом вещей» — как и сам цвет кожи.

Отменены ли дискриминирующие законы в современных США?

При столь двойственном положении расизма в США, процветающего скорее как общепринятая норма, а не закрепленная в законах юридический акт, совсем другую оценку могут получить многие события из американской истории, да и сегодняшнего дня.

Например, Война промышленного Севера против сельскохозяйственного Юга в 1861—1865 годы была отнюдь не войной за отмену рабства, как нас учили когда-то. В реальности это была неудачная попытка Юга объявить независимость на янки. При этом президент Севера Авраам Линкольн, вошедший в историю как «освободитель рабов», отменил лишь рабство для негров, живших на Юге.

Это нетрудно понять, прочитав текст его прокламации 1862 года, где сказано, что «свободными» объявляются все рабы «в любом штате, не возвратившемся в состав США до 1 января 1863 года». При этом сама прокламация Линкольна была лишь актом успешной экономической диверсии против отделившихся южных штатов, а не моральным порывом к освобождению несчастных чернокожих.

Впрочем, у Линкольна в биографии имеются и более интересные факты. Скажем, он не любил охоту и рыбалку, считая это издевательством над животными, однако в молодости добровольцем участвовал в подавлении восстания индейцев, по сути считая их ниже животных. Неудивительно, что сегодня в США расизм не только ограничивает права чернокожих, но и вовсю используется против латиноамериканцев и коренных жителей континента.

При этом институциональный расизм, как и в прошлом, остается за пределами юридического поля федеральной американской власти. Она до сих пор опирается либо на местное законодательство, либо на «принятую практику». Так, во многих южных штатах США для чернокожих практически закрыт путь в высшие эшелоны власти.

Достаточно сказать, что афроамериканцы из штата Миссисипи, в котором самый высокий в стране процент черного населения, около 37%, никогда не избирали черных кандидатов на посты сенаторов и губернатора. Аналогичные порядки заведены и в других южных штатах. Более того, черные кандидаты в Миссисипи никогда не занимали должности генерального прокурора, вице-губернатора, государственного секретаря и другие ответственные посты.

В это сложно поверить, но в конституции Миссисипи до сих пор закреплены вполне расистские нормы, которые серьезно ограничивают права черных американцев избирать, быть избранными и каким-либо образом участвовать в политике. Кроме того, голосование черных сдерживается так называемым «джерримендерингом» — произвольным изменением границ избирательных округов, чтобы афроамериканцы не имели решающего перевеса голосов ни в одном из округов.

Никуда не делась и экономическая эксплуатация чернокожего населения. Так, несмотря на плодороднейшие земли и мягкий климат, медианный доход на домохозяйство в Миссисипи в 2015 году составил лишь около 34 000 долларов США, что стало самым низким показателем во всей стране.

За длительный период, прошедший в США с момента провозглашения формального равенства в правах, только трое черных кандидатов выигрывали губернаторские выборы, причем двое из них — в северных штатах, а не в южных. Это были Деваль Патрик (Массачусетс, 2007—2015 гг.), Дэвид Паттерсон (Нью-Йорк, 2008—2010 гг.) и Дуглас Уайлдер (Вирджиния, 1990—1994).

Ситуация с политическими правами чернокожих в Америке — яркое доказательство того, что демократия до сих пор существует далеко не для всех граждан США, а политическое и экономическое рабство лишь приобрело новые, более скрытые формы, никуда не исчезнув по сути. Просто теперь кнут рабовладельца столь же успешно заменен на ипотечный договор с банкиром, нищенскую зарплату для чернокожего населения и… произвол государственных органов по отношению к афроамериканцам.

Добрая полиция — это для белых

Политическое неравноправие белых и черных усугубляется полицейским произволом первых против вторых. Например, недавно двое белых полицейских в городе Галвестон, штат Техас, арестовали за незначительный проступок бездомного афроамериканца и провели его по улице на привязи, как животное.

Ранее белые полицейские в Аризоне едва не застрелили целую семью черных в Аризоне за мелкую кражу в супермаркете. О том же, как американские копы предпочитают палить в «подозрительных черных» из одного лишь страха перед внезапно выхваченным оружием, из мировых новостей известно всему миру.

Цифры говорят сами за себя. Афроамериканцы составляют 13% населения Соединенных Штатов, но их 47% среди всех невинно осужденных. Полицейские стреляют в черных в 2,5 раза чаще, чем в белых. У афроамериканца в 7 раз больше шансов, чем у белого, сесть за убийство, которого он не совершал, и в 12 раз больше шансов быть незаконно обвиненным в преступлениях, связанных с наркотиками. Вдобавок ко всему, невиновные чернокожие проводят в тюрьме на три года дольше, чем невиновные белые, а при вынесении смертного приговора — на семь лет дольше. Вот почему афроамериканцы справедливо воспринимают такие действия судебной машины США именно как расизм.

Понятным образом, ответная ненависть чернокожих к представителям власти приводит к столь же жесткому поведению. Уважение к полиции среди черных жителей США сегодня настолько низкое, что в некоторых черных районах полицейских уже без лишних слов обливают водой.

Такая самоподдерживающаяся «обратная связь», в рамках которой полиция в США фактически провоцирует чернокожих на совершение преступлений, а афроамериканцы отвечают на это ростом числа правонарушений, характерна и для экономики Штатов. Среди ключевых факторов, которые сдерживают экономическую активность чернокожих, обоснованно указываются падающие доходы и тотальная бедность афроамериканцев.

Эти факторы из десятилетия в десятилетие порождают практическую недоступность хорошего образования для детей из чернокожих семей, а это, в свою очередь, ограничивает их возможности для нормального трудоустройства — и замыкает порочный круг бедности.

Апартеид на правах победителей

Нужно подчеркнуть, что американское общество, пожалуй, впервые в современной истории придало давно отжившему институту рабства расистскую составляющую, органично вплетая ее во все общественно-политическое мировоззрение. Причем если нацизм гитлеровской Германии был выявлен и осужден по итогам Второй мировой войны, то в США расистские идеи смогли легко пережить этот кризис — ведь Вашингтон оказался в лагере победителей.

Точно так же Америка смогла пережить и колониальный кризис 1950—1970 годов, когда был идеологически разгромлен весь корпус идеологии европейского колониализма, густо замешанной на классическом расизме. В Штатах расизм выжил — и избавиться от этой составляющей они не могут до сих пор.

Так что, неужели в США вообще нет равноправия черных и белых? Отчего же, есть — но в подавляющей своей части оно имеет явно выраженный пиар-окрас. Весьма неплохо обстоят дела, например, с допуском десятков или даже сотен афроамериканцев в «пантеон» современного Голливуда, в большой спорт или, скажем, на поп-сцену. На низовом же уровне американское общество до сих пор сознательно ограничивает чернокожих в их правах.

Правозащитная организация National Registry of Exonerations в своем докладе от 2017 года указывала: расизм белых американцев существует именно на этом малоосознаваемом уровне, являясь главной причиной дискриминации черного населения, в то время как экономические и социальные проблемы чернокожих имеют лишь подчиненный характер.

Тщательно скрываемый факт современного американского образа жизни состоит в том, что расовые противоречия в США живы — и лишь «ушли в тень», откуда их невозможно достать без тотального пересмотра существующей структуры общественного договора.