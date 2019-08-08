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«Квартал-95» нашел комика, который будет играть Зеленского

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«Квартал-95» нашел комика, который будет играть Зеленского

Киев, 8 августа. Украинская студия «Квартал-95» выбрала комика, который заменит Владимира Зеленского на сцене. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник, вероятнее всего, речь идет о бывшем участнике дуэта «Братья Шумахеры» Юрии Великом.

«Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте «Вечернего Квартала» 13 августа», — отметил он.

Сам юморист уже попробовал спародировать голос Зеленского в своем Instagram.

Напомним, что бывший участник «Квартала-95» Владимир Зеленский покинул студию после победы на президентских выборах, которые состоялись на Украине этой весной. Несмотря на политическую карьеру, он не забыл своих бывших коллег по цеху и объявил о ежегодном розыгрыше Кубка президента, который будет вручаться лучшим комикам Украины.

Несмотря на предвыборные обещания закончить войну в Донбассе и вернуть украинских моряков, арестованных в России за провокацию в Керченском проливе, пока что украинский лидер не принимает никаких действий в этой направлении. Более того, у президента по-прежнему нет советников по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Источник: Украинская правда
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