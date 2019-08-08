США выбрали YouTube главным инструментом в попытке организовать госпереворот в России

Блогеры уличили американский видеохостинг YouTube в прооппозиционной политической цензуре при освещении беспорядков в Москве. Это далеко не первый случай — действия администрации портала являются частью глобального плана США по вмешательству во внутренние дела России.

В минувшую субботу, 3 августа, блогер Алексей Навальный и сотрудники его так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» организовали в центре Москвы массовые беспорядки. Для этого блогер задействовал все свои медиаресурсы, в том числе и на видеохостинге YouTube, который уже не первый раз служит площадкой для противозаконной антироссийской агитации.

Однако активные призывы к участию в незаконной акции нашли не столь широкий отклик среди жителей столицы, как хотели в ФБК. В акциях приняли участие порядка 1500 человек, но почти все они были настроены крайне агрессивно — полиция вынужденно задержала больше 600 «гуляющих», у некоторых из них при себе были молотки, кухонные ножи, газовые баллончики и даже травматические пистолеты.

«Мирные протестующие» требовали допуска к выборам депутатов в Мосгордуму «независимых кандидатов» в обход закона. Что интересно, самые активные из этих выдвиженцев находятся в прямой финансовой зависимости от Алексея Навального. Любовь Соболь и Иван Жданов работают в ФБК, а Владимир Милов ведет программу на YouTube-канале «Навальный LIVE». Именно американский видеохостинг оказывает им значительную поддержку в освещении и призывах к участию в незаконных акциях.

«Демократическая» цензура

Как бы то ни было, провалившиеся акции наглядно продемонстрировали, что координируют их не только непосредственные организаторы, но и силы извне. Так, вышеупомянутый видеохостинг YouTube, принадлежащий американской корпорации Google, позволил вести прямые трансляции с акций только «правильным» блогерам и журналистам, открыто поддерживающим Навального и его выдвиженцев. В то же время прямые включения журналистов Илиаса Меркури и Леси Рябцевой оказались заблокированы еще до начала трансляции.

Это уже не первый подобный инцидент. Еще в сентябре 2018 года YouTube под видом рекламы начал навязывать русскоязычным пользователям агитационные ролики Навального. В них блогер призывал людей участвовать в своих акциях 9 сентября. Важно, что на это число в России был назначен Единый день голосования. ЦИК и Генпрокуратура расценили распространение агитации через видеохостинг как нарушение закона — агитация в день голосования и за сутки до его начала запрещена, равно как и агитационные политические акции.

YouTube удалил рекламу незаконной акции только после направленного в штаб-квартиру Google требования прокуратуры. Российской стороной действия видеохостинга были расценены как вмешательство в избирательную систему.

Тем не менее с приближением Единого дня голосования уже в 2019 году YouTube вернулся к старым приемам и рекомендует пользователям записи прямых эфиров с несанкционированных митингов, даже если в этот момент юзер смотрит мультфильм. Об этом сообщило издание «Накануне».

США вмешивается в выборы России с 1996 года

В феврале 2018 года доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло опубликовал доклад «Вмешательство США в выборы РФ с 1996 по 2018 гг.», из которого следует, что действия Google и YouTube – это не первый случай вмешательства американского правительства во внутренние дела России, а лишь новый способ воздействия.

Например, еще в 1996 году политтехнологи из США открыто работали в предвыборном штабе Бориса Ельцина. Именно они придумали знаменитый лозунг его кампании «Голосуй или проиграешь». В те годы работа американских специалистов расценивалась как братская помощь молодой российской демократии. Но довольно быстро выяснилось, что Вашингтон занят исключительно продвижением собственных интересов, после чего от «братской помощи» начали повсеместно избавляться.

С 2008 года США переходят к принципиально иной практике – попытке дискредитировать всю российскую избирательную систему и силами так называемой «несистемной оппозиции» организовать «цветную революцию». Для этого на территории России с помощью загранфинансирования начала выстраиваться сеть НКО, в которую вербовали местных активистов. Те, в свою очередь, начали поиск сторонников и их организацию через социальные сети.

В докладе Манойло отмечается, что параллельно продолжилось воздействие американцев на крупных российских чиновников, политиков и бизнесменов. Однако они занялись не поиском союзников, а дискредитацией.

Извне Вашингтон применил против российских политических и бизнес элит санкционную войну, а изнутри проплаченные блогеры публиковали свои псевдорасследования. Так, Алексей Навальный через YouTube и сегодня продолжает распространять фейковые видео, дискредитируя неугодных американцам российских граждан.

Новое орудие в борьбе с Россией

По аналогичным схемам организовывались госперевороты в эпоху так называемой «арабской весны». Тогда для вербовки и координации использовались соцсети Twitter и Facebook. Однако в России они не приобрели должной популярности, как у пользователей, так и у блогеров, чего не скажешь о YouTube — в 2017 году им пользовались 63% россиян, и с тех пор их число только росло.

Сегодня YouTube является одной из самых популярных площадок у российской молодежи. В возрастных группах от 12 до 35 лет видеохостинг опережает по аудитории большинство российских телеканалов. В то же время, именно молодёжь является основным потребителем контента на YouTube — 28-34%.

Учитывая тот факт, что именно молодежь является движущей силой всех «цветных революций», неудивительно, что именно YouTube стал новым орудием Вашингтона для вмешательства во внутренние дела России. Как уже было упомянуто ранее, администрация видеохостинга на свое усмотрение дает эфиры «правильным» и «неправильным» блогерам, рекламирует незаконные агитационные видео и распространяет призывы к массовым беспорядкам в России.

Пока неизвестно, будет ли направлено обращение Генпрокуратуры к руководству Google в связи с выявленными фактами цензуры, как это было в 2018 году, но уже отчетливо видно, что YouTube не является независимой платформой, а продвигает интересы вполне определенных заказчиков.