В Раде осознали, что у Зеленского нет дипломатических советников по Донбассу

Киев, 8 августа. Депутат Верховной рады Василий Нимченко заявил, что в команде президента Украины Владимира Зеленского нет дипломатических советников по урегулированию конфликта в Донбассе.

По словам Нимченко, заявления президента Украины о необходимости включения США и Великобритании в «нормандский формат», а также призывы к срочному проведению встречи лидеров «нормандской четверки» свидетельствуют о том, что в команде Зеленского нет специалистов, которые понимают «дипломатические фарватеры». При этом парламентарий высоко оценил прямые контакты Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

«Его заявления о намерении созвать расширенный формат «нормандской четверки», а теперь экстренное заседание в «нормандском формате», свидетельствуют, что у команды нашего президента нет советников, нет тех специалистов, которые понимали бы дипломатические фарватеры», — сказал Нимченко в эфире украинского телеканала NewsOne.

Напомним, 7 августа президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данным пресс-службы администрации президента России, переговоры состоялись по инициативе украинской стороны. В ходе переговоров главы государств обсудили урегулирование гражданской войны на Украине. При этом российский лидер отметил, что для прекращения кровопролития на востоке Украины необходимо остановить обстрелы населенных пунктов со стороны украинских силовиков, в результате которых гибнут мирные жители Донбасса.