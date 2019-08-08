Сирия новости 8 августа 19.30: США оправдывают присутствие в САР угрозой возвращения ИГ*, САА продвинулась в Хаме

Сирия, 8 августа. США заявляют об угрозе возвращения ИГ1 в попытке оправдать свое присутствие в САР. В результате взрыва в городе Африн погиб ребенок. При поддержке ВКС РФ САА освободила населенные пункты Тель-Сахр и Аль-Джейсат в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям боевиков к юго-западу от Алеппо; освободили населенные пункты Тель-Сахр и Аль-Джейсат в Хаме.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): потеряла одного из бывших боевиков в результате нападения неизвестных в Даръа.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Африн на северо-западе Алеппо.

ВС Турции: перебросили военный конвой к наблюдательному посту на севере Хамы.

Провинция Алеппо

Правительственные войска продолжают вести артиллерийские обстрелы позиций боевиков на юго-западе от Алеппо. Как передает информационный портал Baladi-News, ударам подверглись места базирования исламистов недалеко от населенного пункта Джазрайя, расположенного у границы с соседним Идлибом.

Между тем Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что в городе Африн взорвался заминированный автомобиль, припаркованный у кольцевой развязки. По сведениям военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), в результате инцидента погиб ребенок, еще несколько гражданских лиц были ранены. Активисты вооруженной оппозиции обвиняют в установке бомбы членов курдской группировки «Силы освобождения Африна», которая осуществляет подпольные вылазки в зонах контроля протурецких бандформирований в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что Вашингтон продолжает распространять сведения об угрозе возвращения «Исламского государства»1 с целью оправдания своего незаконного военного присутствия в Сирии. Так, в докладе генерального инспектора министерства обороны США сообщается, что якобы ввиду вывода части американских подразделений в начале этого года, в САР выросло количество подпольных ячеек террористов ИГ. Также, по данным Пентагона, увеличилось число вылазок боевиков ИГ и в Ираке. Отмечается, что доклад США был обнародован спустя несколько часов после прибытия очередного конвоя военной техники на позиции «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе города Камышлы в Хасаке. Ранее также неоднократно приводились свидетельства того, что Вашингтон стремится сохранить присутствие ИГ в стране, обеспечивая террористов укрытием в южной части Хомса. Более того, один из взятых в плен в Эс-Сувейде джихадистов заявлял о том, что проходил обучение на базе США «Ат-Танф».

Провинция Даръа

В Даръа произошло новое нападение неизвестных боевиков. По информации новостного портала Masar Press Agency, один из бывших исламистов «Сирийской свободной армии» (ССА), занимавший высокопоставленную должность в рядах формирования, был застрелен на шоссе Тель-Шихаб – Аль-Аджами к северо-западу от административного центра провинции. Предполагается, что убийство могло быть совершено радикалами вооруженной оппозиции, которые осуществляют подпольную террористическую деятельность в регионе и считают «предателями революции» тех, кто пошел на примирение с властями. Напомним, территория провинции перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) в конце июля прошлого года в результате операции «Базальт». Отношения со многими бандгруппами удалось урегулировать мирным путем благодаря посредничеству сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление в северной части Хамы. Согласно данным сирийского гостелевидения, правительственным войскам удалось освободить населенные пункты Тель-Сахр и Аль-Джейсат. Поддержку им оказывали российские ВКС. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно. Напомним, САА возобновила полномасштабные боевые действия на данном направлении два дня назад после неоднократного нарушения боевиками режима прекращения огня, вступившего в силу 2 августа.

Тем временем новый турецкий военный конвой прибыл в район населенного пункта Шир Магар, вблизи которого находится один из наблюдательных постов Турции, размещенных в рамках российско-турецкого Меморандума о формировании демилитаризованной зоны на границах «Большого Идлиба». Об этом сообщает информационный портал Step News Agency.

1 Организация запрещена на территории РФ.