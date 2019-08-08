Генпрокуратура РФ обещает незамедлительно пресекать незаконные митинги

Москва, 8 августа. Генпрокуратура намерена пресекать беспорядки, устраиваемые организаторами и участниками несанкционированных митингов оппозиции в Москве. Об этом в четверг заявил начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов.

«Прокуроры ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан, на пресечение деятельности организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций», — отметил он, выступая в Совете Федерации.

Напомним, что в минувшую субботу в Москве состоялся очередной незаконный митинг оппозиции в защиту кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Как и в прошлый раз, акция не обошлась без стычки с полицией. Правоохранительные органы, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, вынуждены применять силу, однако они действуют строго в рамках закона и задерживают лишь отъявленных нарушителей.

По данным Московской городской избирательной комиссии, в подписных листах оппозиционеров были обнаружены поддельные подписи, а также подписи умерших («мертвые души»). На одной из съемных квартир нашли целую фабрику по «рисованию» подписных листов для Любови Соболь.

СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на несанкционированной акции. Кроме того, возбуждены дела по факту нападения на полицейского и оставлении ребенка в опасности на митинге.