ООН предупредила Турцию и США о последствиях вторжения на север Сирии

Женева, 8 августа. Организация Объединенных Наций выразила беспокойство в связи с планами Турции и США осуществлять военные действия на севере Сирии. Об этом в четверг заявил старший советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Наджат Рошдли.

«У гуманитарных агентств растет озабоченность в связи с заявлениями, которые предполагают возможное военное вмешательство, которое может иметь серьезные гуманитарные последствия в районе, где уже несколько лет идут военные действия», — отметил он.

Ранее США и Турция договорились о создании так называемых безопасных зон на севере Сирии. Предполагается, что курдские формирования покинут эту территорию и сдадут вооружение. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, США намерены вывести свои силы из северного региона Сирии, чтобы не мешать турецкой операции.

Отметим, что Сирия давала разрешение на военное присутствие лишь России и Ирану. Тем не менее сегодня на территории республики действуют вооруженные силы США и Турции, которые не имеют ни разрешения Дамаска, ни мандата Совбеза ООН. Кроме того, военную операцию в Сирии проводит коалиция стран, выступающих против «Исламского государства»11 (запрещенная в России террористическая группировка), действия которой тоже никем не санкционированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.