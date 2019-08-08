СМИ раскрыли план США помешать «Северному потоку — 2» с помощью EastMed

Вашингтон, 8 августа. Власти Греции идут на сближение с Израилем и могут дать США шанс конкурировать с Россией на рынке газа в Европе. О поддерживаемой Вашингтоном альтернативе российскому «Северному потоку — 2» узнало издание Jundle Welt.

По данным автора материала, речь идет о трубопроводе Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt (EastMed). Согласно проекту, нитки планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.

Журналист считает, что при помощи EastMed Соединённые Штаты (пусть и только после 2025 года) смогут саботировать газовые поставки РФ и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье.

Проект EastMed, по данным Jundle Welt, уже обсуждался в Афинах при участии министра энергетики Греции Костиса Хадзидакиса, министра энергетики Кипра Георгиоса Лаккотриписа, министра энергетики Израиля Юваля Штайница и помощника госсекретаря США Фрэнсиса Фэннона, пишет портал «Утро».

Напомним, «Северный поток — 2» прокладывается по дну Балтийского моря от России до Германии. Главная его цель — обеспечение надежных поставок природного газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что проект «Северного потока — 2» полностью отвечает национальным интересам всех участников, он призван повысить энергобезопасность Европы, создать рабочие места.