Эксперт Госдумы Вадим Манукян первым прочитал книгу ФАН «Наш человек в Киеве»

Книга, основанная на украинских репортажах корреспондента Федерального агентства новостей Игоря Петрашевича «Наш человек в Киеве», которую готовит к выпуску издательство «Родина», появится в книжных магазинах России в августе. Игорь проработал в Киеве два года, но после серии документальных репортажей о бесчинствах радикалов был депортирован по требованию Службы безопасности Украины. Основанием для депортации стало его сотрудничество с российским СМИ, то есть — обычная профессиональная деятельность.

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, известный блогер Вадим Манукян по просьбе ФАН ознакомился с рукописью этой книги и затем поделился с читателями своими впечатлениями.

«Новости с передовой». Известный блогер о книге «Наш человек в Киеве»

В сфере журналистики работа корреспондента «в полях» по праву считается одной из самых важных. Это — не про вальяжность и компьютер перед глазами. Это — про готовность выехать на место событий и работать «в поле» в режиме 24/7.

Однако и это еще не все. Есть такая категория корреспондентов, которые по доброй воле находятся в полном смысле слова на передовой, или даже в тылу врага. Это люди, которые делают репортажи в недружественной среде, но при этом имеют возможность доносить до людей все важные детали, которые обычно бывают скрыты от читателей обычной новостной сетки.

Игорь Петрашевич, работая в Киеве, выполнял самую важную журналистскую задачу — доносил до читателей правду о происходящем на Украине. Объясню, почему, на мой взгляд, это так важно.

Никто не сможет упрекнуть журналиста в незнании фактологии. Он — очевидец и имеет возможность запечатлеть то, что происходит здесь и сейчас. Изданию не нужно опираться на местных, ангажированных украинской властью журналистов, которые имеют возможность интерпретировать события по собственному усмотрению.

Конечно, тот факт, что Игорь говорил правду об Украине первых постмайданных лет, не мог устраивать украинские власти в лице (экс-президента Украины Петра) Порошенко, (экс-главы СНБО Александра) Турчинова, (экс-спикера Рады и одного из организаторов майдана Андрея) Парубия и Ко.

Нюанс в том, что Украина Петра Порошенко старалась доказать всему миру, что она является демократическим государством, где чтут свободу слова. Увы, на деле все было ровно наоборот. Любые журналисты из России только на основании своего «порта приписки» депортировались по наветам СБУ, что называется, без суда и следствия. Попал в эту ситуацию и Игорь Петрашевич, который на протяжении двух лет отработал спецкором ФАН в Киеве. СБУ не могло смириться с тем, что Игорь не искажал информацию о происходящем на Украине. Спецкор ФАН беспристрастно и бесстрашно показывал, что там происходит на самом деле, не уходя от опасной темы украинских радикалов, лица которых Игорь регулярно запечатлевал.

Чего только стоит встреча Петрашевича с неонацистами-антисемитами возле «Еврейского агентства Сохнут»! Складывается полное ощущение, что в этом эпизоде книги стирается грань между реальной историей и художественной литературой. Здесь есть детектив, ну и, конечно, ярко запечатлены взаимоотношения между журналистами разных стран, которые приехали в Киев работать.

Наиболее показательным, на мой взгляд, в этой книге является высвечивание приемов работы западных журналистов, которые при личном общении декларируют, что прекрасно понимают весь ужас происходящего в Киеве после майдана, но никогда не расскажут об этом в своих репортажах.

Вы спросите, почему? Западные СМИ заказывают не новости из Киева, а благостную картинку, которую можно продать. Складывается полное ощущение, что абсолютно все вокруг понимают, что происходит на Украине на самом деле, но ни за что об этом не расскажут, потому что играют в какую-то странную игру.

Этот фарс Петрашевич в своей книге тоже наглядно показывает. Журналистка, охранник и другие очевидцы событий раз за разом дают понять, что их «хата с краю», и, пока националисты не «рихтуют им физиономии», их этот беспредел полностью устраивает. Это же «москалей бьют», а не их.

Проблема в том, что в заложниках у организаторов этого фарса остались миллионы украинцев, которых бесит война в Донбассе, и которые давно уже свыклись с мыслью, что Крым ушел в Россию раз и навсегда. Но граждане Украины живут в страхе, они не хотят, чтобы с ними проделали то же самое, что было в Одессе 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Они не желают себе судьбы расстрелянного Олеся Бузины. Они просто живут жизнью обычных людей, в которой нет ничего героического, тем более, что подвига от них никто и не ждет. Именно поэтому киевская интеллигенция вынуждена вымаливать прощение у боевиков за то, что осмелилась однажды высказать правду о происходящем вокруг.

А западные журналисты правду об этом не расскажут. Им «нецелесообразно» показывать постмайданный Киев в негативных красках. Их редакциям нужен позитив, в крайнем случае — повседневные будни, а не криминал с массой жертв, либо с бесчинствами радикалов. Даже резонансная Одесса 2 мая не нашла должного отклика в западных изданиях. Это же не «небесная сотня», которая якобы «защищала идеалы майдана», навеянные коллективным Западом.

Конечно, некоторые украинцы, которых не удалось запугать, пытаются сопротивляться, вести за собой людей, обличают нацистов, показывают на собственном примере, что радикалы не так уж страшны. Собака никогда не будет лаять, если ты ее не боишься. Собаки кусают только тех, в ком чувствуется буквально животный страх. Но большинство украинцев этот страх эпохи Порошенко пока еще не смогли в себе перебороть.

Тем более, что радикалы получили на Украине огромную власть. Пока нацисты не пинают верховные власти, им дозволено делать все, что они захотят. Их даже не судят за тяжкие преступления. Чувства людей, которые хотят жить в прежней, доброй и радушной Украине, увы, никого не интересуют. Любого могут запросто покалечить и даже убить, но полиция не придет на помощь тем, кто попал под горячую руку радикалов, утверждающих, что борются с «сепаратистами».

Эта книга будет полезна всем, кто хочет связать свою судьбу с журналистикой, а также тем, кому интересна настоящая журналистская кухня. Ну и, безусловно, книга, выпущенная ФАН в рамках большого проекта, поможет противостоять лжи Запада, утверждающего, что на Украине якобы нет радикалов и неонацистов.

Надеюсь, в этом проекте будет еще немало журналистских историй от ФАН, и мы сможем узнать из первых рук, в каких условиях журналисты добывают новости, сенсации и эксклюзивы. А что касается Игоря Петрашевича, по моему глубокому убеждению, — это мужественный человек, который профессионально выполнил свой журналистский долг, а сейчас смог поделиться с нами тем, что пережил. Как говорится, спасибо, что живой.