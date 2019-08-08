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Зеленский пообещал патриарху Варфоломею не вмешиваться в церковные дела

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Зеленский пообещал патриарху Варфоломею не вмешиваться в церковные дела

Стамбул, 8 августа. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем заявил, что Киев не будет вмешиваться в церковные дела. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Зеленский провел встречу  с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле. В ходе встречи президент Украины заявил, что Киев не будет вмешиваться в церковные дела, а также пообещал защищать независимость церкви.

«Наша общая ценность — жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», — сказал Зеленский.

В свою очередь Варфоломей заявил, что «поддерживает территориальную целостность Украины», после чего Зеленский выразил патриарху благодарность за его позицию.

Напомним, в декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор», в котором приняли участие представители двух непризнанных мировым православием религиозных структур — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

По итогам мероприятия было объявлено о создании «Православной церкви Украины» (ПЦУ). Кроме того, участники так называемого «собора» избрали патриарха «новой церкви», которым стал Епифаний (Думенко).

В январе 2019 года глава Константинопольского патриархата Варфоломей передал Епифанию томос об автокефалии ПЦУ. При этом томос, запрещает представителям «новой церкви» самостоятельно принимать важные и ключевые решения, а также создавать свои приходы за пределами Украины.   

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