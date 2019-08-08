Парламент Киргизии не стал объявлять чрезвычайное положение из-за ситуации с Атамбаевым

Бишкек, 8 августа. Парламент Киргизии в четверг принял постановление в связи с ситуацией в селе Кой-Таш, где спецназ уже второй день пытается задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

В документе говорится о недостаточной работе правительства республики по координации действий силовиков и по информированию местного населения.

Депутаты поручили кабмину создать госкомиссию по изучению ситуации в Кой-Таше, а также принять меры по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. А Генпрокуратуре дано распоряжение провести расследование инцидента в селе, дать правовую оценку действиям сторонников Атамбаева и полицейских. Слов о введении чрезвычайного положения на территории республики в постановлении нет.

Напомним, что киргизский спецназ еще накануне начал операцию по задержанию Атамбаева, однако сторонники экс-президента встали на защиту политика. Лишь на второй день бойцам спецподразделения удалось проникнуть в дом. В ходе столкновений пострадали 52 человека. Кроме того, был убит один из спецназовцев.

Экс-президент подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Батукаева и незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека. Кроме того, следователи полагают, что политик нарушил законодательство страны при строительстве дома в селе Кой-Таш (Чуйская область). 27 июня он был лишен неприкосновенности решением парламента. Сам же экс-президент все обвинения отрицает и утверждает, что стал жертвой политических гонений.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с декабря 2011 по ноябрь 2017 года. Он пришел к власти после госпереворота, в ходе которого был свергнут президент Курманбек Бакиев.