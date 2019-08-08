Сенатор считает, что Запад хотел надавить на Россию с помощью «террористов» Навального

Москва, 8 августа. Запад стал использовать терроризм в качестве интсрумента давления на другие страны, заявил член экспертной группы, член Совета по внешней оборонной политики государства Александр Михайлов.

Михайлов на заседании рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил, что факт того, что несанкционированные митинги из-за выборов в Мосгордуму были организованы на западные средства, очевиден.

Он напомнил о возбуждении уголовного дела против ФБК. По мнению Михайлова, расследование позволит выявить, откуда блогер Алексей Навальный и его соратники получали деньги.

«Сегодня мы понимаем, как эти деньги легализовывались на счетах, как они приходили. У прокуратуры сегодня карт-бланш, у Следственного комитета сегодня — карт-бланш. Такие можно сенсации вытащить из этого дела», — убежден эксперт.

Надежды Запада «оппозиционеры» ФБК не оправдали, считает Михайлов. Он заявил, что незаконные акции в Москве провалились, так как на них пришли «полторы калеки». США мгновенно среагировали: в отставку ушел американский посол в РФ Джон Хатсман, убежден участник встречи.

«Послу делать здесь больше нечего — не оправдал надежды США», — пояснил он.

Попытку Вашингтона оказать влияние на ситуацию в России Михайлов сравнил с терроризмом.

«Запад стал использовать терроризм в качестве давления на другие страны», — заявил он.

Его мнение разделил замруководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев. Он отметил, что западные ресурсы — Facebook и Twitter — активно поддерживали организаторов незаконных митингов. Он отметил, что соцсети предлагали только зарегистрировавшимся в них новичкам подписаться на страницы именно сотрудников ФБК.

Григорьев также выразил мнение, что выборы в Мосгордуму стали не причиной, а лишь поводом для проведения незаконных акций.

Напомним, соратникам Навального было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму, из-за чего они призвали своих сторонников выйти на несанкционированные митинги. Однако несостоявшиеся кандидаты скрывают тот факт, что отказ был законным: количество недостоверных подписей в их документах превысило разрешенные 10%. В подписных листах людей Навального были обнаружены откровенные подделки и так называемые «мертвые души».