Экономист объяснил, почему у США ничего не выйдет с альтернативой «Северному потоку — 2»

Вашингтону не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, пишет немецкая газета Junge Welt. Однако шанс саботировать поставки все же есть, полагают в Германии. В таком случае США необходимо предложить приемлемую альтернативу, так как американский СПГ дороже трубопроводного газа.

Как-либо повлиять на поставки российского газа в Европу с помощью трубопровода EastMed у США не получится, считает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», политолог и экономист Александр Разуваев.

«Во-первых, учитывая, что себестоимость транспортировки газа по трубе близка к нулю, американский СПГ все равно будет дороже. Во-вторых, Германия уже давно работает над газовым хабом. Также, если мы берем средиземноморский регион, то там скоро начнет действовать «Турецкий поток». Поэтому я думаю, что у американцев ничего не получится. Единственным шансом для конкуренции на рынке европейского газа будет снижение себестоимости добычи у себя, чтобы за счет этого резко снизить цену. Бывают различные прорывы в технологиях, но пока вряд ли это возможно, в ближайшем будущем. Таким образом, «Газпром» сохранит свои позиции, занимая более 30 процентов на европейском газовом рынке, как крупнейший поставщик. Позиции России останутся очень сильными, а американцы ничего не смогут поделать», — заявил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

С экономической точки зрения данный проект газопровода существенно проигрывает «Северному потоку – 2». Несмотря на большой газовый рынок Европы, конкуренция там жесткая, и более дорогой газ в ЕС никто не ждет, подчеркивает экономист. США, в первую очередь, необходимо думать над отношениями с Китаем, т. к. у Вашингтона там больше проблем, говорит Разуваев.

Недавно в Афинах проходила министерская конференция по энергетике, в ходе которой, помимо прочего, обсуждалась реализация проекта трубопровода EastMed.

В планах значится прокладка трубопровода EastMed для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию.

Участвуя в этом проекте, новое правительство Греции сближается с Израилем и дает возможность США составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

Ранее Еврокомиссия потребовала от США объяснений по возможным санкциям против «Северного потока – 2».

До этого глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле сообщил, что американские санкции против «Северного потока – 2» могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».

Напомним, комитет по иностранным делам сената Конгресса США поддержал законопроект о санкциях. Россия назвала документ очередным витком русофобской кампании.