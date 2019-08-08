Атамбаев сдался властям Киргизии

Бишкек, 8 августа. Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям в ходе штурма его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом сообщили в штабе экс-главы государства.

«Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в штабе.

Спецоперация по задержанию Атамбаева началась накануне, 7 августа. Силовики не смогли арестовать экс-президента страны, сторонники Атамбаева оказали сопротивление и взяли в заложники шестерых человек. Как накануне сообщил экс-президент страны, он лично отстреливался от спецназовцев.

В четверг операция продолжилась. На место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Спецназ протаранил ворота резиденции. Ранее сообщалось, что в ходе операции ранения получили 52 человека, в том числе журналист, погиб один силовик.

Бывший глава Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогам выборов. Однако вскоре против членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела, а самого бывшего гаранта лишили неприкосновенности. Его подозревают в ряде преступлений, в том числе, в коррупции.

Востоковед, писатель и кинодокументалист, доктор исторических наук Александр Князев в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил суть конфликта в Киргизии. По словам специалиста, в стране происходит традиционная борьба, свойственная этому региону: межклановые родоплеменные межнациональные столкновения двух группировок, во многом криминализованных, которые называют себя «политической элитой». Князев добавил, что главной причиной конфликта является противоречие личных интересов. Речь идет о контроле над финансовыми потоками, над теневыми секторами экономики, над контрабандой.