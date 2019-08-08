Поклонская посоветовала Эрдогану брать пример с Путина, говоря о Крыме

Москва, 8 августа. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская ответила на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма российским.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что Анкара не «признала и не признает» возвращение Крыма в состав России. При этом Эрдоган добавил, что Турция считает своим «приоритетом защиту прав крымских татар», пишет «Царьград».

Поклонская отметила, что «заезженная позиция» президента Турции о непризнании воссоединения Крыма с Россией никого не удивляет.

«Известно, что говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер», — добавила Поклонская.

По словам депутата, в современном мире в условиях глобализации таких лидеров почти не осталось. Поклонская рекомендовала Эрдогану брать пример с президента РФ Владимира Путина.

«Надо брать пример с нашего президента Владимира Путина, который услышал крымчан и принял историческое решение. Рано или поздно придется признать наш выбор и запомнить навсегда: Крым — это Россия», — подчеркнула депутат.

Ранее на заявление Эрдогана ответили крымские татары, которых президент Турции собрался «защищать». Глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров посоветовал турецкому лидеру, прежде чем делать противоречивые заявления, узнавать мнение самих крымских татар. Умеров добавил, что слова Эрдогана противоречат партнерским взаимоотношениям Турции и России, игнорируют демократическое волеизъявление крымчан, в том числе и крымских татар.

Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума, напоминает НСН. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Киев продолжает считать Крым своей территорией, которую временно «оккупировала РФ». В Москве неоднократно напоминали, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Спустя пять лет пребывания Крыма в составе России общественное мнение на Западе медленно, но верно начинает менять свою позицию. В иностранных СМИ отмечают, что регион преобразился после воссоединения с Россией. Как отметил швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер, представляющий издание Infosperber, после посещения Крыма, полуостров никогда больше не станет украинским, пишет Infox.ru.