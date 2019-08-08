Сенатор Климов заявил, что беспорядки в Москве указывают на внешнее вмешательство в дела РФ

Москва, 8 августа. В запрещенных «оппозиционных» акциях в Москве, организованных недокандидатами в депутаты Мосгордумы, есть все признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Выступая на заседании рабочей группы, сенатор отметил, что в СФ ранее не исключали, что США и их сторонники могут попытаться воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму, чтобы оказать влияние на избирательный процесс, пишет РИА Новости.

«К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились», — подчеркнул Климов.

Накануне стало известно, что вопросом о вмешательстве в российские выборы займется и Совет Госдумы. Заседание на эту тему пройдет 19 августа. С таким предложением 7 августа выступил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, поддержав инициативу главы «Справедливой России» Сергея Миронова.

По словам Зюганова, вмешательство имеет документальное подтверждение. Он посмотрел сайт посольства США и обнаружил там «все маршруты, точки сбора, порядок финансирования» и другую информацию о проведении 3 августа запрещенных «оппозиционных» акций в Москве.

«Посмотрел, кто им какие деньги отвалил», — добавил политик.

Ранее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона официально обратится к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатов и СМИ во внутренние дела России в связи с освещением запрещенных «оппозиционных» акций в Москве 3 августа.

Запрещенные митинги прошли в Москве 14 и 27 июля, а также 3 августа. Каждый раз к участию в несогласованных мероприятиях москвичей призывали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие «политики».

В качестве повода «оппозиционеры» использовали отказ МГИК регистрировать их на выборы в МГД. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала действия самовыдвиженцев шантажом и попыткой давления на избиркомы.

Причем отказ в регистрации этим лицам был абсолютно законным. В их подписных листах было обнаружено огромное количество фальсификаций. Было установлено, что Соболь использовала данные уже умерших москвичей, организовала подпольную фабрику по подделке подписей в свою поддержку. Она игнорировала предупреждения прокуратуры о недопустимости проведения несогласованных акций, а также распространению призывов к участию в них. За эти нарушениясуд оштрафовал ее уже несколько раз.

Соболь могли арестовать, но тут она впервые за все время своей избирательной кампании (а может быть и не только за этот период) вспомнила, что у нее есть дочь и прикрылась от ответственности пятилетней девочкой.