ДНР обвинила Киев в открытом отказе от выполнения минских соглашений

Донецк, 8 августа. Украинские власти уже открыто признают отказ от выполнения минских соглашений. Об этом в четверг заявила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова, комментируя недавнее заявление представителя Киева.

«Сегодняшнее заявление представителя Украины в политической группе можно трактовать только как явную попытку отказа украинской стороны от выполнения обязательств по минским соглашениям», — цитирует ее пресс-служба МИД ДНР.

По словам Никоноровой, украинская сторона вот уже пять лет говорит о соблюдении «Минска-2», хотя в действительности не принимает ни одного шага для выполнения взятых на себя обязательств. Однако в конечном итоге Киеву придется имплементировать соглашения, нравится это ему или нет, уверена министр.

Ранее представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный заявил, что Киев не будет менять конституцию и предоставлять Донбассу особый статус. Он также не исключил возможности прекращения поставок воды и электричества на неподконтрольные территории.

Отметим, что предоставление особого статуса Донбассу является одним из ключевых пунктов политической части «Минска-2». Украинская сторона также должна обеспечить проведение местных выборов, обменять пленных и осуществить амнистию. Что же касается «военной» части, то там говорится о необходимости прекратить огонь и отвести военную технику. Ничего из этого с 2015 года выполнено не было. Примечательно, что Верховная рада приняла закон об особом статусе, однако он так и не вступил в силу.

6 августа подразделения ВСУ обстреляли территорию ДНР из крупнокалиберных пулеметов, в результате чего пострадал военнослужащий Донецкой народной республики.