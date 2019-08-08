Офтальмолог посоветовал, как сохранить хорошее зрение до старости

Москва, 8 августа. Доктор медицинских наук, офтальмолог Игорь Азнаурян дал практические советы, как сохранить хорошее зрение до старости.

Питание человека влияет на зрение, поэтому важно вести здоровый образ жизни и не увлекаться фастфудом. Эксперт посоветовал включить в ежедневный рацион зелень, фрукты, овощи, мясо и рыбу.

По мнению Игоря Азнауряна, никакой «гимнастики для глаз» не существует. То есть тренировка фокуса на близком и далеком предмете никогда не помогала.

Тут важно, чтобы с детства человек читал книгу или смотрел телевизор на одном и том же расстоянии. Поэтому не рекомендуется читать в общественном транспорте, пишет «Вечерняя Москва».

Если вы работаете за компьютером, то давайте отдыхать глазам каждые 30-40 минут. Просто закрывайте глаза и представляйте кусок черной ткани.

Когда человек хочет прищуриться, чтобы разглядеть предмет, это первый признак ухудшения зрения. Но иногда это может быть и проявлением усталости глаз.

Офтальмолог посоветовал никогда не пытаться ставить себе диагноз самостоятельно. Он порекомендовал всегда обращаться к специалисту.