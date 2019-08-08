Москва, 8 августа. Специалисты «Росконтроля» оценили семь брендов макаронных изделий и назвали лучших производителей спагетти. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Росконтроль» назвал марки лучших спагетти. Как уточнили специалисты, было проведено исследование марок Makfa, «Шебекинские», Gallina Blanca, «Роллтон» (обычные спагетти группы А и яичные спагетти группы В), Pasta Zara, «Экстра М», «Ладные». Эксперты напомнили, что для здоровья полезнее спагетти из твердой пшеницы. В перечисленных образцах только два — «Роллтон яичные» и «Экстра М» — сделаны из муки из мягкой пшеницы.

Как уточнили специалисты, изделия Gallina Blanca и Pasta Zara, несмотря на то, что относятся к группе А, имеют липкую поверхность после варки. Высокое содержание фосфорных солей замечено в изделиях Gallina Blanca. Это может говорить о том, что продукт имеет в составе фосфаты, не указанные на упаковке.

Как пишет «Газета Кемерова», также они имеют коричневый оттенок. По данным издания «ФедералПресс», после варки эксперты остались довольны вкусом, запахом и внешним видом всех отобранных образцов. Ни к одной из марок не возникло вопросов.

Росконтроль провел исследование качества говяжьей тушенки, представленной в российских магазинах. Отмечается, что для анализа продукции были выбраны образцы тушенки популярных марок: «Главпродукт», «Семейный бюджет», «Сохраним традиции», «Лужский консервный завод», «Добротный продукт». Росконтроль оценил качество российской тушенки по 30 параметрам.

Как уточнили специалисты, несмотря на то, что на этикетке была заявлена только говядина, в «Главпродукте» и «Семейном бюджете» присутствует ДНК свиньи. Из-за этого Росконтроль внес данные марки в «черный список». В тушенке «Лужский консервный завод» были выявлены растительный компонент в умеренном количестве, мышечная ткань. Продукт также был внесен в черный список.

Эксперты рассказали, что в образце «Семейный бюджет» собственно мяса (мышечной ткани) тоже немного, зато жир занимает почти половину объема, а в тушенке «Сохраним традиции» много соединительной ткани, что говорит о низком качестве сырья. По итогам исследования «Добротный продукт» и «Сохраним традиции» внесли в список товаров с замечаниями.