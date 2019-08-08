Стало известно, как часто россияне читают книги

Москва, 8 августа. Россияне покупают книги чаще, чем читают их, показали результаты опроса, который провели социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения.

За последние три месяца книгу прочел каждый второй житель России (52%). При этом этот показатель на 3% меньше, чем прошлогодний результат. Стоит добавить, что менее пяти лет назад ситуация была еще хуже: за триместр книгу в руки брали лишь 45% человек.

Чтение остается популярно среди молодежи от 18 до 24 лет (83%). Люди в возрасте от 25 до 34 лет довольно часто отдают предпочтение этому виду досуга (61%). В основном речь идет о людях с высшим образованием (68%). В среднем за три месяца респонденты прочли около пяти книг. Россияне старше 60 лет читают в среднем по семь книг, передает телеканал «360».

При этом покупка книг в России популярнее чтения. 88% участников исследования покупали книги, причем каждый второй делал это не более года назад. В среднем россияне покупают по восемь книг за шесть месяцев, но чаще всего не более трех.

Жители России предпочитают книги по истории, биографии и исторические романы (30%). Чуть менее популярной является научная и профессиональная литература (28%). Фанатами фантастики являются 21% россиян. Русскую и зарубежную классику предпочитают 20%, передает «ФедералПресс».

Порекомендовать интересную книгу смогли только две трети опрошенных. Чаще всего участники опроса рекомендовали авторов из школьной программы — Александра Пушкина (9%), Льва Толстого (6%) и Федора Достоевского (5%). В лидерах также оказались Михаил Лермонтов, Михаил Булгаков и Антон Чехов.