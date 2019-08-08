СК предъявил обвинение провокатору Фомину, руководившему участниками беспорядков

Москва, 8 августа. СК РФ предъявил обвинение задержанному участнику незаконной акции «оппозиции» в Москве Сергею Фомину.

Провокатору инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать об аресте Фомина.

Напомним, ранее он находился в розыске. Избрание такой меры пресечения в отношении мужчины, очевидно, связано с тем, что в СК опасаются, что злоумышленник может скрыться от следствия. В ведомстве также сообщили, что Фомин был одним из организаторов массовых беспорядков и направлял действия других участников.

Накануне стало известно, что уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 27 июля в Москве были объединены в одно производство, а расследование по распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление СК России.

В настоящее время работа по установлению других участников массовых беспорядков и сбору доказательственной базы по данному делу продолжается.

Запрещенные митинги прошли в Москве 14 и 27 июля, а также 3 августа. Каждый раз к участию в несогласованных мероприятиях москвичей призывали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие «политики».

Они не думали о том, что подвергают опасности жителей и гостей столицы, сочли возможным даже использовать в своих корыстных целях несовершеннолетних подростков, опять же совершенно не думая о том, как это скажется на будущем детей.

В качестве повода «оппозиционеры» использовали отказ МГИК регистрировать их на выборы в МГД. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала действия самовыдвиженцев шантажом и попыткой давления на избиркомы.

Причем отказ в регистрации этим лицам был абсолютно законным. В их подписных листах было обнаружено огромное количество фальсификации. 13 июля в Сети появилось видео, снятое в конспиративной квартире, в которой Соболь организовала фабрику по подделке подписей. Она использовала данные уже умерших москвичей, наняла нескольких «рисовальщиков», которые заполняли документы для МГИК «мертвыми душами».

Суд оштрафовал ее уже несколько раз ее за призывы к участию в массовых беспорядках, а от ареста протеже Навального прикрылась малолетней дочерью.