Яшина арестовали еще на 10 суток за организацию незаконного митинга 14 июля

Москва, 8 августа. Хамовнический суд Москвы в четверг арестовал Илью Яшина за организацию незаконного митинга 14 июля.

Оппозиционер получил 10 суток. Это уже третий административный арест Яшина, связанный с беспорядками в Москве. Только сегодня сторонника Навального освободили из изолятора, где он отбывал наказание за несанкционированные акции 14 и 27 июля.

Оппозиционер выдвигался в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, однако был снят с выборов за фальсификацию подписей. По той же самой причине в регистрации также отказали Сергею Митрохину, Любовь Соболь и другим сторонникам блогера Алексея Навального.

По данным Московской городской избирательной комиссии, в подписных листах оппозиционеров были обнаружены поддельные подписи, а также подписи умерших («мертвые души») и несуществующих жителей столицы. На одной из съемных квартир была обнаружена целая фабрика по «рисованию» подписных листов в пользу Соболь.

Тогда сторонники Навального начали устраивать несанкционированные митинги в Москве в поддержку самих себя. Каждый раз выступающие на митинге провокаторы устраивают стычку с полицией для иностранных камер. Полиция же, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, вынуждена применять силу, однако она действует строго в рамках закона и задерживает лишь отъявленных нарушителей.

6 августа Чертановский районный суд признал одну из сторонниц Навального Юлию Галямину виновной в участии в несанкционированной акции и арестовал ее на 15 суток.