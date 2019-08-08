Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Финляндию

Москва, 8 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин собирается посетить с визитом Финляндию. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.

«Визит в Финляндию действительно прорабатывается», — передает ТАСС.

Однако точную дату рабочей поездки в Кремле не уточнили.

Ранее издание «Илта-саномат» со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Финляндии ожидают визита российского лидера в конце текущего месяца. По информации газеты, запланирована встреча Путина с его финским коллегой Саули Ниинисте. Как пишет газета, визит якобы запланирован на 22 августа.

В пресс-службе Ниинисте эту информацию не стали комментировать, отметив, что визит российского лидера ожидается, но дата и место проведения встречи будут озвучены позднее.