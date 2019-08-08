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ГИБДД начала кампанию против превышения скорости на 19 км в час

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ГИБДД начала кампанию против превышения скорости на 19 км в часМосква, 8 августа. Государственная инспекция безопасности дорожного движения совместно с Минтрансом РФ и общественными организациями запустила социальную кампанию по борьбе с превышением скорости. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Социальная кампания «Однозначно» будет проходить в 15 регионах России. Она направлена на то, чтобы объяснить водителям, что не следует нарушать скоростной режим. По данным ГИБДД, большая часть аварий с летальным исходом происходит из-за превышения скорости.

В ходе кампании сотрудники ГИБДД и общественники попытаются донести до автолюбителей информацию о необходимости соблюдения скоростного режима. В ведомстве отметили, что штрафные санкции в отношении водителя применяются только после превышения скорости на 20 километров в час, поэтому многие водители превышают скорость на 19 километров, предполагая, что это не является нарушением.

«Основным и самым проблемным условием и причиной ДТП является скорость. Скорость автомобиля является первой причиной смертности в ДТП», — пояснил заместитель главы ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин.

Кроме того, в рамках данной кампании пройдут специальные мероприятия, направленные на обучение школьников безопасному поведению на дорогах. В поддержку кампании будет запущена серия видеороликов с участием известных артистов и спортсменов, которые объяснят автолюбителям необходимость соблюдать требования знаков дорожного движения.     

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Источник: РИА Новости
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