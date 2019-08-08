Москва, 8 августа. Работа по подготовке трехстороннего саммита лидеров России, Турции и Ирана в настоящий момент ведется, точная дата встречи пока не называется, об этом сообщили в Кремле.

«По трехстороннему саммиту ведется подготовительная работа, о конкретной дате будет сообщено дополнительно», — сообщили в Кремле в комментарии ТАСС.

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев ранее сообщил, что саммит Россия — Иран — Турция по ситуации в Сирии намечен на сентябрь 2019 года, он пройдет в Анкаре. Он отметил, что на саммите будут рассмотрены «практически все аспекты, связанные с сирийским урегулированием».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на проведение саммита 11 сентября, однако место проведения дипломат не уточнил. Чавушоглу добавил, что саммит лидеров трех стран полезен «в политическом плане, и с точки зрения обеспечения режима прекращения огня».