Опозорившегося Мюллера намерены привлечь к ответственности за лживое расследование

Американский конгрессмен Том МакКлинток заявил, что намерен вскрыть факты лжесвидетельствания спецпрокурора США Роберта Мюллера. Мюллер солгал членам Палаты представителей, выступая перед ними с докладом о так называемом «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Об этом открыто заявили представители Республиканской партии.

Журналист Пол Сперри в свою очередь обратил внимание на тот факт, что Мюллер, давая свою девятиминутную пресс-конференцию, опасался уголовного преследования. В частности, до конференции судья Дабни Фридрих подчеркивала, что доводы Мюллера являются несостоятельными, поскольку ничем не подтверждены, а значит, он продемонстрировал неуважение к суду.

Мюллер же на своей пресс-конференции заявил, что граждане России, а именно 13 русских, фигурирующие в его расследовании, являются «частными лицами» и не имеют отношения к российским властям.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что обвинения Мюллера изначально были голословными и беспочвенными. Но такова политика Вашингтона, с сожалением заметил парламентарий.

«Соединенные Штаты Америки живут за счет России, Китая и других стран, для этого они создали однополярный мир как государственную систему власти. Для них очень важно держать Россию в «ежовых рукавицах», осуществлять воздействие на Россию. Пример тому — попытки «майдана» в центре Москвы или Екатеринбурга. Для того, чтобы государственная машина США функционировала, властям надо продвигать подобного рода идеологические принципы, что Россия — «плохая», поэтому «вмешивается в выборы». В рамках этой работы пропагандистская машина подключила этого прокурора Мюллера. Он свою задачу выполнил, и наказывать его никто не будет. У него есть конфликт с Трампом, но это внутренние процессы выяснения отношений внутри одной системы, так сказать, внутривидовая борьба», — рассуждает российский политик.

Он напомнил, что вина того или иного человека в совершенном противоправном действии может быть доказана только в суде. Но Мюллера это никогда не волновало, поскольку он изначально был ангажирован, и готов ссылаться даже на абсурдные факты, чтобы доказать свою правоту.

«Он покажет каких-нибудь два поста, которые написал иммигрант из России и скажет: «Вот факт». Понятное дело, что они никакого влияния вообще не оказали. Но при этом фраза о том, что Россия пытается на что-то влиять, будет подкреплена этими двумя постами. С формальной точки зрения Мюллера за язык не поймаешь», — заметил депутат Госдумы.

Собеседник ФАН добавил, что в Америке часто обвиняются ни в чем не повинные люди, это является нормой для правоохранительной и судебной систем Соединенных Штатов. Отсутствие подтверждения фактов «вмешательства» говорит о некомпетентности и непрофессионализме самого Мюллера.

«Невиновные люди в Америке часто обвиняются. Это вопрос американского правового режима — в США это принято. Напоминаю, что вся американская демократия стоит на «Кольте», то есть на праве сильного. Закон защищает сильного, то есть человека с «Кольтом». Будут нарушаться и ущемляться права каких-то людей, и это не является нарушением базовых принципов американского законодательства», — резюмировал Евгений Федоров.

Напомним, ранее Мюллер обвинял российскую компанию Concord Management and Consulting, принадлежащую петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, во «вмешательстве в выборы». Естественно, никаких доказательств спецпрокурор не привел, поэтому юристы российской фирмы потребовали раскрыть детали так называемого «расследования». Мюллер, понимая, что он бездарно прожигает деньги американских налогоплательщиков, естественно, отказался. Отметим, фейковое расследование обошлось бюджету США в 31,6 миллионов долларов.