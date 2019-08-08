Беглов объявил второй тур голосования за арт-парк, Орешкин озвучил идею для петербуржцев

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил о начале второго этапе голосования за будущее арт-парка на проспекте Добролюбова, создаваемого вместо судебного квартала. Архитектор, член Градостроительного совета при правительстве Петербурга Сергей Орешкин отметил важность участия петербуржцев в этом проекте.

Выступая на «Радио России», временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов напомнил, что в ходе первого этапа голосования петербуржцы выбрали название арт-парка — «Тучков буян», а теперь горожанам предстоит выбрать тематическое наполнение общественного пространства.

Центральным объектом арт-парка станет Театр танца Бориса Эйфмана, но, по словам градоначальника, на территории можно разместить и другие разнообразные объекты и площадки: рекреационные зоны, досуговые, парковые, спортивные и прочие. Сам Беглов заявил, что хотел бы видеть в арт-парке больше зелени, но выбор остается за петербуржцами.

«Это уникальный проект для Петербурга, в том числе и за счет непосредственного участия в его создании горожан, — сказал в беседе с Федеральным агентством новостей архитектор Сергей Орешкин. — Петербуржцы определились с названием арт-парка, и оно, на мой взгляд, будет определять будущее всего пространства. То есть название дает конкретный исторический вектор развития территории, это будет парк об истории города больше, чем об истории людей или истории ландшафта. То есть парк должен быть посвящен городу и не должен перекликаться с московским парком «Зарядье» ни по тематике, ни по составу сооружений, ни по планировочному типу».

По мнению члена петербургского Градсовета, пространство на проспекте Добролюбова должно превратиться в городской парк.

«У меня сразу возникает такая мысль — раз это город, то у города есть история, а история — это здания и люди, которые в них жили. В Петербурге нет музея архитектуры, нет макета, который есть, например, в каждом китайском городе. В Шанхае, к примеру, это такое полуподземное сооружение, на которое ты сверху смотришь и видишь разные периоды развития города. И это очень удобно, потому что, рассказывая людям об истории города, надо показывать конкретные исторические места. А когда ты приезжаешь в Шанхай, ты стоишь в гигантском зале, смотришь сверху на макет и поражаешься, какими темпами и как развивался город. Так что если горожане проголосуют за парк, посвященный истории Петербурга, то в него очень органично интегрируется музей архитектуры с макетом города разных периодов», — поделился своим видением будущего арт-парка Сергей Орешкин.

При этом архитектор поддерживает идею сделать Театр танца Бориса Эйфмана главным объектом будущего пространства.

«Театр мы обязаны построить. Маэстро ждет его больше десяти лет. Надо выполнять свои обещания и строить театр для Бориса Эйфмана. Тем более что сэкономили огромное количество денег, отказавшись от строительства судебного квартала», — заметил Орешкин.

Член Градсовета добавил также, что во всем мире крупные проекты реализуются консорциумом архитекторов, а потому, по его мнению, к созданию арт-парка в Петербурге следовало бы привлечь группу специалистов со всего мира.

«Сегодня международная практика — это когда не один, а группа архитекторов и множество узких специалистов. Поэтому я считаю, что должен быть объявлен конкурс на команды-консорциумы. К слову, «Зарядье» именно так и создавалось. Когда мы имеем дело с такими большими многофункциональными территориями, в команде должны работать и местные ландшафтники, градостроители, поскольку должно быть правильное решение о передвижении людей на вход и выход. В команде должно быть специалистов 10-15, не меньше. Причем, это должны быть сильные, известные люди, на мой взгляд. Думаю, и мы поучаствуем в конкурсе с нашими голландскими коллегами, с которыми мы работаем очень давно», — добавил Сергей Орешкин.

Голосование за тематическое наполнение нового паркового пространства в Петербурге, идею которого поддержал президент России Владимир Путин, проходит на этом сайте.