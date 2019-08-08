Замгенсека НАТО подразнила Украину членством в альянсе

Брюссель, 8 августа. В НАТО сделали новое заявление об Украине, состоянии ВСУ и шансах этой страны попасть в ряды организации. Хвалебным комментарием отметилась замгенсека организации Роуз Геттемюллер.

Чиновница осталась верна избранной НАТО тактике «дразнить» Киев одобряющими речами, «хлопать» по плечу, но дальше «френд-зоны» не допускать. Геттемюллер заявила, что ВСУ за последние шесть лет «проделали гигантскую работу по профессионализации армии», укрепили свою боеспособность и военный потенциал.

«Это, действительно, впечатляет, в этих вопросах они сотрудничают с альянсом в целом и с его отдельными участниками», – заметила она интервью немецкой газете Deutsche Welle.

Тогда журналист издания Тим Себастиан резонно заметил, что альянс продолжает дразнить Украину членством в НАТО, водит им «как морковкой перед носом», но при этом не дает конкретного временного плана, а «ведь без этого переговоры бессмысленны».

Но заместитель Йенса Столтенберга однако не растерялась и тут же напомнила, что в 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО согласилась, что четыре страны, среди которых были Украина и Грузия, смогут в перспективе вступить в организацию.

Она подчеркнула, что руководство альянса очень четко сформулировало свое требование к Киеву и Тбилиси.

«Обе эти страны еще продолжают реформы, они их не закончили, а мы должны быть уверены в том, что если они готовы вступить в НАТО, то готовы не только внести вклад в безопасность и обороноспособность Альянса, но и соответствовать определенным стандартам демократии», – пояснила Геттемюллер.

Журналист проявил настойчивость и снова уточнил у замгенсека НАТО, чего же от этих стран ждет альянс

«Мы ждем, чтобы Украина и Грузия стали готовы к членству в НАТО», – так же упрямо ответила Геттемюллер.

Напомним, накануне тему о расширении НАТО поднял и генсек организации Йенс Столтенберг. Он заявил, что альянс никогда не обещал России не принимать новых членов

При этом в России считают иначе и неоднократно заявляли, что расширение НАТО на восток идет вразрез с данными ранее гарантиями.