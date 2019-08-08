Дэнни Трехо спас попавшего в ДТП ребенка в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 8 августа. Известный американский актер мексиканского происхождения Денни Трехо спас ребенка из попавшей в ДТП машины в Лос-Анджелесе.

Артист стал свидетелем аварии, в ходе которой один из автомобилей, внутри которого находился ребенок, перевернулся. Он попытался вытащить маленького пассажира через окно, но не смог отстегнуть заклинивший ремень безопасности. Тогда ему на помощь пришла случайная прохожая. Вместе они смогли вытащить ребенка из разбитой машины.

Впоследствии актер отметил, что он стремится помогать людям по мере возможности.

«Все хорошее, что происходило в жизни со мной, случалось как прямое следствие оказания помощи кому-то другому», — отметил Трехо.

Отметим, что в результате аварии пострадали три человека, но никто из них не получил серьезных травм.

Денни Трехо снимался в фильмах «Ягуар», «Воздушная тюрьма» и «Три икса». Однако наибольшую известность ему принесли фильмы Роберта Родригеса — «Отчаянный», «Однажды в Мексике», «Дети шпионов», «Мачете» и «От заката до рассвета».