Эксперты рассказали, почему на организацию похорон может потребоваться заем

В одной только Москве работают 1,5 тыс. столичных ритуальных агентов. Они узнают о кончине граждан из своих источников: от диспетчеров полиции, сотрудников скорой помощи или участковых. Сами похороны по всей стране стоят от 50-100 тыс. рублей, еще минимум столько же — земля.

Эксперты опасаются, что такие цены приведут к увеличению закредитованности населения. Подробности — в расследовании Федерального агентства новостей.

Контрольный пакет

В данный момент занимаются организацией похорон ритуальные агенты. Они узнают о смерти человека от диспетчеров полиции, сотрудников скорой помощи или участковых. Таким образом они приезжают в больницу, чтобы договориться с родственниками о погребении.

У ритуального агента при себе должны быть удостоверение с номером аккредитации, паспорт, сертификат соответствия Росстандарта, бланки для отчетов, каталог продукции предприятия.

За свои услуги — организация транспортировки усопшего в морг, консультационная помощь, оформление всех необходимых документов и так далее — сотрудник берет минимум 20 тыс. рублей.

Дорогой гроб

На этом траты не заканчиваются, рассказывает 30-летний сотрудник похоронного агентства Александр Петренко.

«Надо еще закупить гроб, принадлежности к нему, заказать грузчиков, транспорт. Чтобы все было нормально и гроб не был практически из картона, то нужно потратить минимум еще 30-40 тыс. рублей. Тут все цены по всей России примерно одинаковые», — утверждает Александр Петренко.

Бальзам на душу

Пока родственники общаются и договариваются с ритуальным агентом, тело находится в морге.

«В это время труп приводят в порядок, наносят макияж, чтобы все смотрелось аккуратно. В среднем это стоит минимум еще 15-20 тыс. рублей», — рассказал санитар Кирилл Иванов.

Как писало ФАН, в данный момент морги предоставляют как платные, так и бесплатные услуги. В последнее входят: установление причины кончины, выдача медсвидетельства о смерти, омовение, укладка тела в гроб. В платные — «приведение тела в порядок, бальзамирование, устранение посмертных дефектов, косметические работы».

Сейчас итоговая стоимость в каждом случае индивидуальна, «калькулируется работниками медицинского учреждения и оплачивается непосредственно на территории морга».

Земельный вопрос

Приобрести участок с рук уже давно нельзя — теперь это необходимо сделать официально, например купив родовое захоронение на аукционе.

Например, в Москве (в других регионах скоро будет так же) власти выставляют на торги участки размером 3,6 кв. м для размещения двух гробов, а также места по 0,88 кв. м — для двух урн с прахом. Стартовая цена варьируется от 220 тыс. до 4 млн рублей. Начальная стоимость формируется на основе базовой ставки платы за 1 кв. м, площади участка, а также его расположения.

Консультант-аналитик Центра защиты прав усопших Антон Авдеев отмечает, цены на похороны в итоге приведут к увеличению закредитованности населения. Такие расходы многим не по карману, придется брать займ, чтобы просто организовать похороны.

Как писали ранее, медучреждениям хотят запретить предложение погребальных услуг. Ассоциация похоронной отрасли выступила с такой инициативой в экспертном заключении в ответ на законопроект Минстроя «О похоронном деле». Ассоциация направила все предложения (их около 50) в общественный совет при Минстрое. Ранее она уже составляла свои предложения для правительства, часть из них учли.