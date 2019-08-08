Шойгу ответит на кибератаки США работой военных антихакеров

Министерство обороны РФ, возглавляемое Сергеем Шойгу, создает специальные подразделения антихакеров, которые возьмут под охрану российский военный Интернет. В задачи этих спецподразделений будет входить поиск и нейтрализация виртуальных угроз, исходящих из-за рубежа.

Призывников в такие части направлять не будут: кибервойска будут укомплектованы только офицерами со специальным высшим техническим образованием.

Как сообщил источник в Минобороны РФ, для работы военных антихакеров уже разработано программное обеспечение, которое позволяет создать многоуровневую систему защиты локальных сетей, объединяющих полевые пункты управления. Уже сейчас существуют роты локализации сетевых угроз, которые обеспечивают безопасную бесперебойную связь в бригадах связи окружного подчинения. Вскоре антихакерские подразделения появятся не только в войсках связи, но и в других частях.

Появление антихакерской защиты в вооруженных силах РФ сделает невозможным кибератаки на российский военный Интернет, говорят эксперты. Писатель и общественный деятель Николай Стариков уверен, что адекватный ответ Минобороны РФ на киберугрозы, в первую очередь исходящие со стороны Соединенных Штатов, дело необходимое и своевременное.

О реальности подобных угроз говорит недавняя информация, что спецслужбы США с пугающей регулярностью, хотя и безрезультатно пытаются совершать кибератаки на системы управления инфраструктуры РФ, напоминает собеседник ФАН. Информацию о предотвращении кибератак на системы жизнеобеспечения России подтвердил источник в руководстве одного из российских силовых ведомств.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что спецслужбы США активизировали попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в систему управления энергосетями РФ. По данным издания, такие действия предпринимались с 2012 года, но в последнее время США значительно активизировали кибератаки, используя их в качестве механизма «сдерживания России».

И, хотя Белый дом опроверг информацию газеты, но это, скорее всего, связано с внутриполитической борьбой в США, чем с реальным отсутствием подобных атак, говорят эксперты.

«Такие попытки (кибератак со стороны США) мы видим и фиксируем, — сообщил источник в российском силовом ведомстве. — Однако все подобные действия нам удается нейтрализовать».

Источник назвал такие атаки элементом кибервойны, развязанной Соединенными Штатами.

По мнению Николая Старикова, России жизненно необходимы собственные кибервойска, в том числе в составе министерства обороны, чтобы наша страна была готова к гибридным войнам, которые уже идут на планете, в первую очередь с подачи США.

«Нам нужны полноценные военные формирования, чтобы вести интернет-деятельность в интересах России, — говорит эксперт. — Мы должны понимать: когда Вашингтон обвиняет в кибератаках, например, нашу страну, это значит, что сами США в этот момент совершают такие атаки, и что отказываться от подобной практики они не намерены. Это как с обвинениями в адрес России о якобы «вмешательстве» в американские выборы. Такие обвинения — знак того, что США не только раньше неоднократно вмешивались в чужие выборы, но делают это прямо сейчас и не собираются отказываться от этого и в будущем».

Стариков напомнил, что у США есть свои кибервойска, которые специально создаются для атак на Россию. Одно из таких американских подразделений, например, существует в Чехии при «Радио Свобода» — структуре, финансируемой конгрессом США и признанной в РФ иностранным агентом.

«Вот почему нам нужны подразделения, которые будут отслеживать недружественную по отношению к России активность в виртуальном пространстве», — резюмирует эксперт.

Как отмечают «Известия» в большой статье, посвященной антихакерским подразделениям Минобороны РФ, ведомство Сергея Шойгу уже приступило и к созданию суверенного военного Интернета, который носит название Мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ по созданию МТСС планируется завершить к концу будущего года.