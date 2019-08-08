Врачи назвали семь полезных свойств баклажана

Москва, 8 августа. Эксперты «МедикФорума» назвали семь полезных свойств баклажана.

Во второй половине лета наступает сезон баклажанов. Врачи обратили внимание, что употреблять этот овощ в пищу не только вкусно, но и полезно. По их мнению, существует минимум семь причин найти место для этого продукта на обеденном столе.

Во-первых, в баклажанах высокий уровень антиоксидантов, которые помогают клеткам организма защищаться от молекул свободных радикалов. Во-вторых, в этих овощах много различных витаминов и минералов, среди которых калий, магний, медь, фосфор, аскорбиновая кислота, а также витамины Е, В и К.

В-третьих, баклажаны улучшают кроветворение и повышают уровень гемоглобина. В-четвертых, мочегонный эффект от баклажанов будет полезен для больных подагрой. При употреблении их в пищу вымываются соли мочевой кислоты, которые провоцируют воспаление и боли.

Баклажаны способствуют улучшению работы внутренних органов. Особенно полезны они будут для работы сердца, печени, почек и кишечника.

Также блюда из баклажанов замедляют всасывание глюкозы в организме, что позволяет сделать уровень сахара в крови устойчивым. Врачи пояснили, что этот овощ способен предотвращать диабет.

В-седьмых, эти продукты позволяют похудеть. Они долго перевариваются, создавая ощущения полного желудка дольше. При этом в 100 граммах баклажанов всего 25 ккал.

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