Врио главы Оренбургской области отчитался Путину о сделанном за пять месяцев

Москва, 8 августа. Российский лидер Владимир Путин попросил временно исправляющего обязанности главы Оренбургской области Дениса Паслера при необходимости решения конкретных задач, касающихся региона, обращаться к нему напрямую. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства во время встречи поинтересовался у Паслера, что удалось сделать за 5 месяцев работы​​​. Одно из приоритетных направлений, по словам Паслера, это вопросы занятости и трудоустройства граждан.

Врио руководителя региона отметил, что на прошлой неделе был запущен завод, построенный в партнерстве с «Газпромбанком», и до конца недели ожидается запуск кузнечно-прессового цеха, где будут работать примерно 800-1000 человек.

«Очень важно: если конкретно какие-то вопросы дополнительно нужно решать, Вы, пожалуйста, на меня выходите в ходе практической текущей работы», — сказал российский президент.

По словам Паслера, ряд предприятий в регионе испытывает материальные трудности: какие-то находятся в банкротстве, по каким-то удалось договориться с финансово-кредитными учреждениями. Он также отметил, что власти региона ищут потенциальных инвесторов, которые смогут заниматься инвестированием в заводы и рабочие места.