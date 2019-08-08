«Ашан» отреагировал на обвинения отравившегося «Кротом» Алибасова

Москва, 8 августа. «Ашан» соблюдает требования российского законодательства и имеет необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб «Крот», говорится в сообщении ритейла.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов подал иск к производителю «Крота» и компании «Ашан» на 100 млн рублей из-за отравления химическим веществом. По словам Алибасова, он якобы перепутал «Крота» с йогуртом и получил ожог внутренних органов, сообщает «Царьград».

«Ашан Ритейл Россия» заявляет, что соблюдает все требования законодательства РФ по реализации товаров», — говорится в сообщении «Ашана».

Производитель «Крота» «АМС-Медиа» также отметил, что продукция имеет свидетельство о госрегистрации, выданное Роспотребнадзором. В компании подтвердили, что продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, пишет НСН.

Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он якобы выпил средство для чистки труб «Крот», перепутав опасную жидкость с соком. Продюсера доставили в больницу с ожогом пищевода и желудка, как сообщал сын Алибасова, состояние продюсер было близко к летальному исходу. Однако уже через две недели после отравления Алибасова выписали из больницы, сообщает телеканал «360».

История с отравлением вызвала подозрения у врачей. Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев оценил столь быстрое выздоровление продюсера. По словам Румянцева, ожог четвертой степени означает полное разрушение тканей, при таком диагнозе, если человек выживает, то ему удаляют пищевод. Кроме того, вопросы вызывает и состояние Алибасова после выписки: он не выглядит исхудавшим после двух недель в больнице, у артиста совсем не изменился голос.

Участники группы «На-На» рассказали, что Алибасов раньше неоднократно путал бытовую химию с другими средствами и пищевыми продуктами. Алибасов однажды случайно использовал средство для мытья посуды, чтобы пожарить яичницу, рассказал участник группы.