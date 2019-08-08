США выведут свои силы с севера Сирии, чтобы не мешать Турции

Анкара, 8 августа. Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские силы с севера Сирии, где в настоящее время проводит военную операцию Турция. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«После того, как наш президент распорядился провести операцию в том регионе, президент США Трамп позвонил ему и сказал, что Штаты выведут оттуда свои силы. И теперь мы стараемся проработать шаги, которые необходимо будет реализовать после вывода американцев», — отметил он.

В январе прошлого года Турция объявила военную операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии с целью вытеснить из региона курдские вооруженные формирования и создание буферной зоны между Турцией и САР. Официальный Дамаск расценил военное присутствие иностранного государства как вторжение и агрессию.

Отметим, что Сирия давала разрешение на военное присутствие лишь России и Ирану. Тем не менее, сегодня на территории республики действуют вооруженные силы США и Турции, которые не имеют ни разрешения Дамаска, ни мандата Совбеза ООН. Кроме того, военную операцию в Сирии проводит коалиция стран, выступающих против «Исламского государства»1 (запрещенная в России террористическая группировка), действия которой тоже никем не санкционированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.