ИГИЛ* в Сирии «подняли из могилы», чтобы продлить оккупацию США

Чтобы оправдать продолжение своего военного присутствия в Сирии, власти и СМИ Соединенных Штатов распространяют пропаганду о возвращении группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Доклад о «возвращении к активности» (resurgence) террористов ИГИЛ1 был выпущен министерством обороны США.

Согласно этому документу, «Исламское государство» вернулось к активности в Сирии, и при этом постоянно усиливает свои возможности в Ираке. Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Пентагон официально заявил, что в течение минувшего квартала «несмотря на потерю территории на региональном уровне», террористы ИГИЛ расширили свои возможности. Бесконечная череда терактов против сил проамериканской курдской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) стала поводом для военных раскритиковать план президента США Дональда Трампа, который настаивает на полном или практически полном выводе американских войск из Сирии. В Пентагоне хотят, чтобы американские войска оставались в Сирии — а поскольку присутствие американских войск является незаконным, «выкапывают из могилы» призрак псевдохалифата ИГИЛ.

«Решение о выводе примерно 2000 американских военных сократило поддержку партнерских сил в Сирии в то время, когда эти силы нуждались в дополнительном обучении и снабжении для противостояния возрождению ИГИЛ, — утверждается в докладе. — Сокращение американского контингента оставило «Демократические силы Сирии» с ограниченными возможностями по контролю на освобожденных территориях».

В настоящее время, утверждается в докладе, на территории Сирии и Ирака действует от 14 до 18 тысяч боевиков, в том числе до 3000 иностранцев, при этом ИГИЛ продолжает активную вербовку сторонников в обеих странах, используя в том числе семейные и племенные связи активных боевиков.

По версии Вашингтона, пока в Сирии действуют силы ИГИЛ, присутствие оккупационных войск коалиции во главе с США оправдано в рамках резолюции Совета безопасности ООН №2254.

Далеко не все принимают заявления американских военных за чистую монету. «Спящие ячейки» террористов сохраняют свою активность по всей Восточной Сирии с момента, когда Трамп в январе этого года заявил об «окончательной победе над ИГИЛ». Курдские силы безопасности проводят одну контртеррористическую операцию за другой, однако не способны справиться с исламистским подпольем — практически каждый день боевики ИГИЛ совершают убийства бойцов SDF.

Никто не забыл и о разветвленной сети связей между американскими спецслужбами и террористами «Исламского государства» — эти связи неоднократно были подтверждены наблюдениями и фактами.

Как отмечает сирийское агентство SANA, сообщения о докладе Пентагона появились спустя всего несколько часов после того, как стало известно о новой поставке вооружения для SDF — конвой из более чем 200 грузовиков прибыл в Камышлы.

US convoy carrying "logistical aid" and military vehicles Qamishli #Syria pic.twitter.com/Cx6KCHc3eM — Anon Candanga (@anon_candanga) August 6, 2019

Едва ли не одновременно с этим в Камышлы произошел теракт — «джихад-мобиль» унес жизни троих детей, взорвавшись около почтового отделения. Днем ранее в Хасаке, которая также находится под контролем проамериканских сил, взорвались два заминированных мотоцикла, убив 15-летнего подростка.

3 children reported killed so far in the #Qahtaniyeh #Qamishli car bomb.

The blast reportedly coincided with the passage of an #SDF vehicle linked to 'security forces'. The identity of the vehicle and victims has not been determined yet. pic.twitter.com/5f3ODCTe29 — Riam Dalati (@Dalatrm) August 7, 2019

Вполне очевидно, что террористическая активность в оккупированной части Сирии продолжается — и количество терактов и нападений растет, в отличие от территорий, возвращенных под контроль Дамаска, где за безопасность отвечает Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы. Действия Соединенных Штатов и позиция Пентагона нацелены в первую очередь не на борьбу с исламистским терроризмом — это прямая атака на суверенитет Сирии, который для Вашингтона ничего не стоит, и «спящие ячейки» ИГИЛ служат лишь удобным поводом для оккупации наиболее богатых нефтью территорий Сирии. Прикрываясь «обеспокоенностью» о «возвращении» группировки ИГИЛ, американцы пытаются обеспечить себе карт-бланш на продолжение нелегальной добычи и вывоза нефти с месторождений в Дейр-эз-Зоре.

Ситуация с «возрождением ИГИЛ» наглядно иллюстрирует результаты внутриполитической борьбы в США, считает военный эксперт и глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт указал на Израиль как на главного модератора американской политики на Ближнем Востоке.

«Вашингтон испытывает сильнейшее давление израильского лобби, которое спекулирует на теме иранского присутствия в Сирии. Израиль через свои каналы категорически требует не выводить американские войска, пока в Сирии остаются иранские силы. И эту линию открыто поддерживают неоконсерваторы во главе с [советником Трампа по национальной безопасности] Джоном Болтоном. Их влияние достаточно высоко и позволяет даже отменить решения президента США — это наглядный показатель влиятельности этих групп», — подчеркнул Борис Рожин.

Внезапные заявления об усилении ИГИЛ — не более чем дымовая завеса, поскольку все заинтересованные стороны и так прекрасно знают, насколько серьезные проблемы испытывает северо-восток Сирии в связи с подпольной активностью «спящих ячеек».

«Заявления об «усилении ИГИЛ» нужны для того, чтобы продолжать оккупацию сирийской территории — они этот повод использовали, используют и будут продолжать использовать дальше, это очевидно, — подчеркнул собеседник ФАН. — Без сомнения, активность ИГИЛ в ряде регионов Ирака и Сирии остается высокой. Как террористическая группировка «Исламское государство» полностью не уничтожено и продолжает доставлять проблемы. Для США это даже выгодно — они могут ссылаться на реальную активность ИГИЛ и обосновывать этим сохранение текущей группировки или даже ее наращивание. Кроме того, это способ дезавуировать дальнейшие заявления Трампа о выводе американских военных».

В данном случае резолюция Совбеза ООН о борьбе против ИГИЛ служит не более чем формальным поводом — американцы не считают себя связанными какими-либо международными договорами и соглашениями и ведут свою политику исключительно исходя из соображений политической и экономической выгоды, подчеркнул эксперт.

«Если нахождение в Сирии станет бессмысленным со стратегической точки зрения и будет нести издержки — они сами выведут войска вне зависимости от каких-либо международных договоров. А пока определенные круги в Вашингтоне видят в этом смысл — они ни на какие договора смотреть не будут. Протесты через ООН США просто не волнуют», — объявил Борис Рожин.

В заключение необходимо отметить, что уже сегодня история с выводом американских войск из Сирии и «зоной безопасности», о создании которой Турция договорилась с США, получила продолжение. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Трамп обещал вывести американские войска из «зоны безопасности». Очевидно, что в данной ситуации обещания Трампа стоят недорого — израильское лобби через Джона Болтона и Джареда Кушнера способно отменять даже прямые решения президента США. Однако в случае, если американцы уйдут, ненависть и плевки в спину от сирийских курдов им обеспечены — США завели курдские SDF на территорию арабских племен, а потом бросили, оставив «меж трех огней»: между бойцами местных племен, террористами «Исламского государства» и войсками Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.