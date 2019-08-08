Посол США в РФ Хантсман слетел с поста из-за провалов в Москве и на Урале

Соединенные Штаты — страна, в которой «жить» означает «делать деньги». Бизнес там — не просто стиль жизни, но сама жизнь.

Когда в марте 2017 года американский Конгресс одобрил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру нового посла США в Москве Джона Хантсмана, сразу было отмечено, что это не столько дипломатический, сколько экономический выбор.

Вообще, 45-й президент Америки, как известно, не просто выходец из кругов большого бизнеса, а сын миллионера, ставший миллиардером. Даже — мультимиллиардером: по итогам 2016 года его личное состояние оценивалось журналом Forbes в 3,5 млрд долл., что давало ему 544-е место в списке богатейших людей Америки.

Перед инаугурацией все активы Трампа были переданы им в «слепой траст» своим сыновьям. Но президентом-«голодранцем» «Большой Дональд» после этого не стал. Более того, по непроверенной информации, только за два с половиной года своего президентства он заработал сумму, сопоставимую с заработанной за предыдущие 70 лет своей жизни. В частности, только последовательные назначения и.о министров обороны Патрика Шэнахэна из Boeing и, в связи с известными трудностями у этой корпорации, Марка Эспера из Raytheon якобы принесли ему свыше 900 млн долл.

Джон Хантсман-младший, 1960 г.р., представитель одной из самых богатых и влиятельных мормонских семей, которая владеет химической корпорацией Huntsman (172-е место в мире с оборотом свыше 10 млрд долл., работает в 24 государствах, включая Россию), судя по всему, тоже приехал в Москву не просто так. В его послужном списке до этого назначения присутствовали не только руководство мормонским «штатом-ульем» в 2005—2009 годах, но и представительство интересов США в Сингапуре (1992—1993 гг.) и КНР (2009—2011 гг.).

Сам Хантсман входил в советы директоров таких компаний, как Chevron, Caterpillar, Ford Motor и Hilton Worldwide, а мормонская Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, без санкции которой ее адепты не имеют права и шагу ступить, является настоящей транснациональной корпорацией. В нее, по утверждению бывшего главы российского бюро Интерпола Владимира Овчинского, так или иначе входят, в частности, крупнейшая в мире сеть отелей Marriott International, американский финансовый гигант American Express, крупнейшая авиакомпания Европы Deutsche Lufthansa AG, аудиторская компания Pricewaterhouse Coopers и т. д.

Мормоны имеют миллионы последователей по всему миру (в частности, в России у них официально всего 11 тысяч единоверцев, но исследователи-религиоведы называют цифру свыше 120 тысяч), а также одну из лучших разведок мира, и активно участвуют в ключевых биогенетических исследованиях.

Дважды будучи послом США в Юго-Восточной Азии, Хантсман ни разу не провел на этих постах «полный» трехлетний срок: в Сингапуре он проработал вообще девять месяцев, а в Пекине — двадцать. Правда, за это время в столице КНР ему удалось «продавить» создание совместного предприятия Huntsman Corp. с крупнейшей китайской энергетической компанией Sinopec по выпуску оксида пропилена и метил-трет-бутилового эфира. Контракт со стороны Huntsman Corporation подписал его младший брат Питер Хантсман — буквально через несколько дней после того, как Джон покинул резиденцию американского посла в КНР.

Так что в РФ посол Хантсман, который не являлся карьерным дипломатом и даже не знал русского языка, вполне мог представлять не только интересы Соединенных Штатов, но и семейные корпоративные интересы, а также интересы мормонской церкви. В пользу этого говорит и то обстоятельство, что «российский десант» экс-губернатора Юты готовился долго и тщательно — между его назначением и вручением верительных грамот в Кремле прошло почти полгода. Из-за этого предшественнику Джона Хантсмана Джону Теффту пришлось даже несколько задержаться в Москве.

В отличие от Теффта, этого мастера «цветных революций», новый посол США долгое время предпочитал вообще не «светиться» в масс-медиа, где долгое время самой громкой новостью с его участием стало погружение в крещенскую прорубь, датированное 2018 годом. Но этот «тихий американец», по ряду инсайдерских свидетельств, активно продвигал свои предложения руководству России. Главным из них было подключение Huntsman Corp. к крупнейшему проекту Амурского газоперерабатывающего завода, привязанного к газопроводу «Сила Сибири», с частичным его перепрофилированием под нужды американской корпорации.

Но эти предложения не находили должного отклика в Кремле, где, к тому же, ссылались на позицию своих китайских партнеров. И тогда, согласно тем же свидетельствам, Хантсман самостоятельно «врубил форсаж» — не столько через посольство и консульства США, сколько по каналам мормонской церкви. Якобы с его подачи начались «скверные» протесты в Екатеринбурге и нынешняя оппозиционная лихорадка в Москве вокруг выборов в столичную думу. Не исключается и возможность того, что параллельная по времени активность оппозиции в Гонконге исходит из того же источника. Ключевым проколом здесь выступили публикации на сайте посольства США в поддержку акций оппозиции, которые и по факту, и по форме являются бесцеремонным вмешательством во внутренние дела страны пребывания.

Все эти обстоятельства не остались без внимания политического руководства России.

«Из Интернета, как известно, ничего не вырубишь. Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства», — заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После этого «проблема Хантсмана» якобы стала одной из тем недавнего телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. После чего в Вашингтоне, видимо, произошел краткий разбор полетов, по итогам которого и последовало заявление американского посла в РФ о своей отставке с 3 октября 2019 года. Практически одновременно в отставку подал и генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер.

То есть в нашей стране Джону Хантсману и Ко повторить свой китайский бизнес-успех образца 2011 года не удалось. И теперь им, в отличие от киношного Джеймса Бонда, придется возвращаться из России не только без любви, но и без денег. А нам — ожидать следующих заокеанских гостей.