Галкин уличил Барбру Стрейзанд в копировании Пугачевой

Москва, 8 августа. Российский юморист и ведущий Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram показал ролик с недавнего концерта американской певицы Барбры Стрейзанд, сравнив ее с Аллой Пугачевой 20-летней давности.

Пародист опубликовал в социальной сети видеофрагмент выступления обладательницы двух статуэток «Оскар» Барбры Стрейзанд, которое прошло на днях.

«Похоже, что образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд», — написал супруг примадонны отечественной эстрады.

Ролик юморист сопроводил хештегом #вылитаяалла.

Многие подписчики согласились с юмористом, отметив что 77-летняя Стрейзанд в платье-балахоне очень похожа на молодую Пугачеву.

«Только не женись теперь на ней, это всего лишь дешевая копия», — шутят участники обсуждения.

Подписчики иронизируют, отмечая, что американка «скопировала» образ Пугачевой. Некоторые участники обсуждения считают, что у них получился бы отличный дуэт.

Другим участникам дискуссии не понравилось такое сравнение, поскольку Стрейзанд — обладательница двух «Оскаров» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», а также премий «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус».

«А Стрейзанд знает про Аллу?» — возмущаются комментаторы.

Ранее Галкин опубликовал видео с Пугачевой и Вайкуле, сходившими на дискотеку.