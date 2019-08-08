В Госдуме отреагировали на предложение отдать Косово в пользование России

Председатель партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович заявил, что для Сербии единственный способ сохранить Косово — это отдать его по межгосударственному договору в пользование России.

Согласно его словам, только таким образом Сербия сможет сохранить территориальную целостность в момент, когда Тирана «принимает новый закон, по которому албанское гражданство может получить любой человек с албанскими корнями». Сербский политик отмечает, что Албания уже не стремится скрыть намерение присоединить к себе Косово и Метохию.

«Из-за этих новых угроз и опасности формирования «Великой Албании» на территории Сербии нельзя отбрасывать разные варианты, в том числе такой, при котором в Косово и Метохии было бы установлено российское управление, пока сербская земля и народ снова не будут в безопасности», — говорится в заявлении партии «Здоровая Сербия».

Это очень интересное предложение, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков.

«Несмотря на его внешнюю экзотику, такой сценарий возможен. Но неизвестно, насколько будет поддержана эта позиция в самом руководстве Сербии. Позиции одного политика недостаточно даже для того, чтобы решение могло быть инициировано, не говоря о том, что оно было бы принято», — заявил депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политические взаимоотношения России и Сербии в конечном счете необходимо завязать на экономические вопросы, которые имеют принципиальное значение, как бы ни были сильны культурные и исторические связи, отмечает парламентарий.

«Но без развития экономических контактов политические отношения не будут иметь должной подпорки. Поэтому задача номер один — это развивать экономические связи Сербии с Россией. Эта задача решается, но еще достаточно возможностей, которые могут быть использованы в ближайшем будущем», — сообщил Новиков.

Напомним, что ранее руководства Албании и Косово заявили о желании согласовывать и проводить общую внешнюю политику, а также объединить диппредставительства Тираны и Приштины.

Ранее между Россией и Сербией было заключено соглашение по поставке 10 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, которые были бесплатно направлены в Сербию в рамках военно-технической помощи.