Сын Алибасова назвал причиной обращения в суд статистику из «Склифа»

Адвокат знаменитого советского и российского музыканта и продюсера Бари Алибасова Андрей Комиссаров в четверг подал в Пресненский суд гоорода Москвы иск против производителя средств для прочистки труб «Крот» и гипермаркета «Ашан».

Сын основателя и руководителя коллективов «Интеграл» и «На-на», которого тоже зовут Бари, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему все же было решено идти в суд, хотя еще недавно этого не планировалось.

«Мы на семейном совете приняли решение максимально придать огласке всю эту ситуацию с «Кротом», — признался он. — Хотя ему не хотелось, потому что, как говорится, папа привык пиариться на концертах группы «На-на», а не на «Кроте». Мы эту тему серьезно обсуждали. Потому что нам такой хайп и такая публичность не нужны».

На решение Алибасовых идти в суд во многом повлияла печальная статистика, которую они получили из Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.

«После того как все произошло, вроде как Роспотребнадзор заинтересовался и вник в эту тему, — отметил Бари-младший. — Но прошло уже несколько месяцев, а ничего там особо не шевелится. Мы звонили в «Склиф» и узнали, что туда продолжают попадать люди с аналогичным отравлением. Сейчас вот там 16 человек лежит».

По словам собеседника ФАН, он вполне себе осознает, что надежд на победу в суде крайне мало. Но они все равно пошли этой дорогой — вне зависимости от того, выиграют или проиграют, так как главная задача, чтобы поменяли упаковку.

«Мы хотим, чтобы никто не умирал от этого, поэтому надо, чтобы максимальное количество людей узнало о нашем суде, — заявил Алибасов-младший. — Несмотря на то что тема для нас не самая приятная… Но если изменится упаковка и можно спасти 200 человек в год, то это прилично и приятно».

Сын продюсера добавил, что из этих двух сотен пострадавших, согласно имеющейся у него статистике, каждый четвертый-пятый случай является летальным.

«Чем больше бутылка похожа на сок, тем больше она продается, — уверен Бари-младший. — Поэтому повторюсь, что мы не хотим, чтобы люди и дальше так травились. Все же 200 человек, согласитесь, — на самом деле приличная цифра, это не один-два человека…»

Почти два месяца назад стало известно, что Алибасов-старший был госпитализирован в тот самый столичный НИИ скорой помощи имени Склифосовского в результате отравления средством для прочистки труб «Крот», которое он принял за сок и выпил. Медики диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Несколько дней Бари Каримович пробыл в медикаментозном сне, а 17 июня его выписали. Поначалу он не собирался судиться с производителем «Крота».