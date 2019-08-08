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ФБК готовил вброс о подписях от имени МГИК с целью давления на избирательный процесс

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ФБК готовил вброс о подписях от имени МГИК с целью давления на избирательный процесс

Сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», который принадлежит Алексею Навальному, в момент подготовки информационного вброса в защиту незарегистрированных кандидатов обнаружил многочисленные фальсификации. Он опубликовал десятки документов, подтверждающих факт рисовки подписей избирателей.

Telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК», который ранее публиковал внутреннюю информацию фонда, впоследствии находившую подтверждение, сообщил о готовившемся вбросе с расчетом на обеление репутации кандидатов в Мосгордуму от Навального: Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Константина Янкаускаса и других.

ФБК готовил вброс о подписях от имени МГИК с целью давления на избирательный процесс

Согласно легенде, якобы неравнодушные сотрудники Мосгоризбиркома, посчитавшие несправедливым отказ в регистрации кандидатов Навального на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей, должны были «слить» в Сеть подписные листы. Таким образом планировалось показать пользователям Интернета якобы чистые подписи и заявления москвичей, которые подтверждают оставление своего автографа за того или иного кандидата.

Однако при обработке массива подписных листов и заявлений сотрудниками ФБК, готовившими фактуру для вброса, было обнаружено огромное количество несоответствий и фальсификаций. Так, подписи одного и того же москвича в листе, заявлении и паспорте кардинально отличались. Кроме того, адреса многих подписантов соответствовали другому избирательному округу, а некоторые избиратели оставляли сразу несколько подписей за одного и того же кандидата, создавая множество дублей. При этом автографы также могли отличаться. Также были показаны подписи умерших людей за выдвижение Соболь.

ФБК готовил вброс о подписях от имени МГИК с целью давления на избирательный процесс

По итогу изучения 400 подписных листов стало ясно, что выкладывать их в Сеть нельзя: ни один человек, увидев такое количество нарушений и подделок, не примет сторону недопущенных кандидатов.

ФБК готовил вброс о подписях от имени МГИК с целью давления на избирательный процесс

Напомним, решениями избирательных комиссий Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина и Константин Янкаускас не были зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Аналогичное решение касательно Ивана Жданова принял суд. Все они были уличены в фальсификации и нарушениях при сборе подписей. Количество недействительных автографов москвичей в их подписных листах превысило допустимые 10%.

Однако кандидаты не захотели принимать законные решения комиссий и организовали серию несанкционированных митингов в центре столицы. Впоследствии каждый из них понес наказание по статье 20.2 КоАП в виде административного ареста.

Исключением стала только Любовь Соболь, арест которой невозможен в виду наличия малолетнего ребенка. В ее отношении суды трижды вынесли решение о штрафе: на 30 тысяч рублей за организацию незаконной акции 14 июля, 300 тысяч рублей за аналогичное нарушение 15 июля и еще 300 тысяч рублей за 27 июля.

Кроме того, Следственный комитет завел два уголовных дела по 141 статье УК РФ и 212 статье УК РФ, в рамках которых провел допросы несостоявшихся кандидатов. Также сотрудники ФБК стали фигурантами еще одного уголовного дела. Они подозреваются в финансовых махинациях и отмывании одного миллиарда рублей в течение нескольких последних лет. В данный момент проводятся обыски в офисе ФБК и жилищах сотрудников, а счета организации и штабов заморожены.

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