Спецназ Киргизии прорвался в дом Атамбаева

Бишкек, 8 августа. Киргизский спецназ предпринял новую попытку штурма дома экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш (Чуйская область) и прорвался внутрь дома.

«Несмотря на сопротивление сторонников Атамбаева, силовикам удалось прорваться на территорию резиденции», — рассказали ТАСС в штабе Атамбаева.

Отметим, что спецподразделение киргизской милиции уже второй день пытается задержать бывшего президента, который подозревается в ряде преступлений. Однако силовикам мешают сторонники Атамбаева, которые не дают пройти внутрь. Накануне поступала информация о том, что политик задержан, однако вскоре она была опровергнута.

Law Enforcers Storming Residence of Ex-Kyrgyz President Atambayev Again - Office https://t.co/8JDMF77UBq pic.twitter.com/QvLALzMcqu — Andy Vermaut (@AndyVermaut) 8 августа 2019 г.

Сообщается, что сторонники бывшего президента забрасывают бойцов спецназа камнями, а те в ответ используют резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате пострадали 52 человека. При этом Атамбаев признался, что лично стрелял по атаковавшим его дом спецназовцам.

Напомним, что экс-президент подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Батукаева и незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека. Кроме того, следователи полагают, что политик нарушил законодательство страны при строительстве дома в селе Кой-Таш (Чуйская область). 27 июня он был лишен неприкосновенности решением парламента. Сам же экс-президент все обвинения отрицает и утверждает, что стал жертвой политических гонений.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с декабря 2011 по ноябрь 2017 года. Он пришел к власти после госпереворота, в ходе которого был свергнут президент Курманбек Бакиев.