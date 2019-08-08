Сельдяной король впервые приплыл к берегам России

Владивосток, 8 августа. Жители Приморского края обнаружили на берегу сельдяного короля, который является предвестником катаклизмов. В России этот вид встречается впервые, отметили ученые.

Сельдяной король встречается в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, обитает на глубине около 1 километра. Название рыба получила из-за «короны» на голове. Прежде сельдяного короля в России никогда не встречали, однако в начале 2019 года несколько рыб этого вида нашли у берегов Японии. По легенде, сельдяной король является предвестником цунами и землетрясений.

Очевидцы рассказали, что обнаружили рыбу 5 августа в бухте Паллада, ее прибило к берегу. Сельдяного короля сфотографировали, после чего отпустили в море.

«У нее были страшные усы, думали, ядовитая… Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит как зеркало», — отметила Антонина Тунык, сфотографировавшая рыбу-предвестницу беды.

Доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков подчеркнул, что прежде этот вид в России никогда не встречали, он в российских водах не зарегистрирован. По словам Ракова, сельдяной король – находка для каждого ихтиолога, за ним ученые готовы ехать на край света. Теперь рыбу можно считать новым видом для фауны России, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ученый добавил, что не считает сельдяного короля предвестников катаклизмов. Раков напомнил, что никто не фиксировал связь между цунами и появлением этого вида, а все находки рыбы накануне цунами были лишь совпадением.