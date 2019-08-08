Богданов обсудил с главой МИД Гамбии подготовку к саммиту «Россия — Африка»

Москва, 8 августа. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Гамбии Мамаду Тангарой. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

По данным ведомства, переговоры состоялись 7 августа по инициативе гамбийской стороны. В ходе беседы дипломаты обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между Россией и Гамбией, а также политический диалог между странами.

«Были также обсуждены вопросы подготовки и проведения экономического форума и саммита «Россия — Африка» в октябре 2019 года в Сочи», — говорится в сообщении.

Саммит «Россия — Африка» будет проходить в Сочи с 22 по 25 октября 2019 года. В саммите примут участие более 10 тысяч человек. При этом более трех тысяч делегатов составят представители власти и бизнеса африканских стран. Мероприятие позволит создать более благоприятные условия для развития торгово-экономических отношений между Россией и странами Африки, а также позволит диверсифицировать формы и направления российско-африканского сотрудничества.