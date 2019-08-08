Datsun поднял стоимость автомобилей в России

Москва, 8 августа. Японский автопроизводитель Datsun повысил стоимость автомобилей в России.

В августе изменились цены на все версии седана on-DO и хэтчбека mi-DO. Отмечается, что в рублевом выражении стоимость повысилась на пять тысяч рублей. Эксперты отмечают, что это примерно на 0,7–1% больше, чем прежняя цена.

В настоящее время, базовая цена седана Datsun on-DO в исполнении Access достигла 490 тысяч рублей. Топовая модификация Dream II отныне обойдется покупателю в 667 тысяч рублей, передает «Тарантас Ньюс». Хэтчбек mi-DO в базовом версии Trust I теперь будет стоить 555 тысяч рублей, а в топовом варианте цена Dream II возрастет до 694 тысяч рублей.

Седан и хетчбэк оснащены 1,6-литровым мотором, который выдает 87 либо 106 лошадиных сил. В паре с ним работает и «механика», и «автомат». Прошлое повышение стоимости автомобилей Datsun было ровно месяц назад и составило аналогичные пять тысяч рублей.

Ранее аналитики выяснили, что Datsun ON-DO занимает вторую строчку в рейтинге самых дешевых новых автомобилей на российском рынке. На момент проведения исследования его стоимость составляла 480 тысяч рублей. Лидером топа была названа LADA Granta, стартовая стоимость которой составляла 435 тысяч рублей.