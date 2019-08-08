В Киеве назвали «пустопорожним» обещание Зеленского вернуть Крым

Обещания президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым являются пустыми и церемониальными. Так глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко прокомментировал Федеральному агентству новостей заявление Зеленского о том, что Крым «обязательно вернется в состав Украины», сделанное на встрече с крымско-татарской общиной в Турции.

«Украина не имеет никаких ресурсов для того, чтобы вернуть Крым. Даже с помощью Турции», — заверил ФАН киевский политолог.

Турция, в свою очередь, не будет выступать в этом вопросе на стороне Украины, уверен эксперт.

«Турция играет на два фронта. Президент Реджеп Тайип Эрдоган стремится развивать добрые отношения с российским руководством, и при этом признает украинский суверенитет над Крымским полуостровом», — рассуждает собеседник ФАН.

Главное здесь то, что у самого Киева на ближайшие десятки лет не просматривается даже теоретической возможности самостоятельно присоединить лакомую территорию, констатирует Михальченко.

«В ближайшие двадцать лет Украина не будет иметь никакой возможности вернуть Крым», — признал Михальченко.

Единственная реальная возможность сделать это, по мнению украинского политолога, — гипотетический военный конфликт Российской Федерации с… Китаем.

«Украина сможет вернуть Крым только в случае нападения Китая на Россию, когда Москва будет вынуждена перебросить все войска на Дальний Восток», — поделился фантазиями украинский политолог.

Лишь тогда Киев сможет вступить в войну с Россией, и той «придется воевать на два фронта», пояснил он.

Нынешние же заявления Зеленского о возвращении Крыма — пустопорожние, это разговор ни о чем, отметил украинский эксперт.

«Кроме церемонии, тут ничего нет. Нам даже Донбасс сложно вернуть, потому что численность донбасских войск и ВСУ примерно равны», — пояснил собеседник ФАН.

Поэтому, по словам Михальченко, безусловно лучше, если бы стороны конфликта договорились о возвращении Донбасса дипломатическим путем.

«Но, знаете, древние говорили: хочешь мира, готовься к войне. Это известное выражение, которое работает и в отношении Донбасса. Нам нужно тщательно готовить наши вооруженные силы», — заключил украинский политолог.

Ранее на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом глава украинского государства Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины. В свою очередь, крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что реплика Зеленского является ничем иным как популизмом.

Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного на полуострове. Свыше 95% участников волеизъявления поддержали вхождение Республики Крым и Севастополя в состав России на правах субъектов федерации.



