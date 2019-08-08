В финском МИДе восхитились спокойствием россиян в очередях за визой

Санкт-Петербург, 8 августа. В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами. Своим удивлением поделился глава департамента консульских услуг финского министерства Паси Туоминен.

Напомним, ранее власти Финляндии объявили о новых требованиях к документам на получение шенгенской визы. С 1 сентября у россиян, обращающихся за ней, начнут требовать все документы, которые предусматриваются директивами ЕС.

Пока при подаче заявлений на финскую визу граждане РФ подают только заполненную анкету, действующий загранпаспорт, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора и страховой полис. В облегченный пакет документов также входит копия российского паспорта и согласие на обработку персональных данных.

После этого в генконсульстве Финляндии в Петербурге заявили о росте обращений за финской визой. Из-за этого, по словам дипломатов, в визовом центре даже возникли очереди. Туоминен заявил, что накануне днем очереди, правда, были очень большие.

«Очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди», — заявил дипломат на информационной встрече в генконсульстве Финляндии в четверг.

Дипломат добавил, что на самом деле стоять в очередях совсем необязательно, и посоветовал просто заранее записываться на прием или выбирать для посещения визового центра удобное время.

По его словам, самое оптимальное время, когда очереди минимальны — это промежуток приблизительно с 09.00 до 12.30 по московскому времени, пишет РИА Новости.