Москва, 8 августа. СК РФ подтвердил проведение обысков в ФБК блогера Алексея Навального. Следственные действия прошли в рамках расследования дела об отмывании денег.

В пресс-службе ведомства уточнили, что обыски были проведены по месту жительства нескольких сотрудников ФБК, в офисах этой организации и иных местах. Были изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования.

Ряд сотрудников фонда также были вызваны на допрос.

Кроме того, СК РФ наложил аресты на счета ФБК, а также НКО «Защита прав граждан». Заморожены и более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации.

«Движение денежных средств по всем этим счетам заблокировано, а судебные постановления об аресте переданы в кредитные организации для фактического исполнения», — пояснили в СК.

Как ранее сообщалось, по данным следствия, в 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.

Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и банкоматы в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они перевели зачисленные деньги на текущие расчетные счета ФБК.

В настоящее время следствие продолжает устанавливать всех, причастных к отмыванию средств, полученных преступным путем.

Известно, что организатор ФБК, блогер Алексей Навальный связан с беглыми российскими олигархами, например, судимым экс-главой ЮКОСа Михаил Ходорковским, а также Михаилом Фридманом.

Его соратница Любовь Соболь является юристом «ФБК», и ранее была замечена в картельном сговоре с детскими площадками. Ее отец Эдуард Феденев — аудитор с подмоченной репутацией. Его деятельность стоила государству 57 миллиардов рублей. Соболь о махинациях отца почему-то предпочитает помалкивать, как и о собственных грязных делах во время избирательной кампании в Мосгордуму.

Известно, что она сняла подпольную квартиру, где организовала настоящую фабрику под подделке подписей москвичей в свою поддержку. Установлено, что Соболь использовала данные умерших жителей столицы. МГИК отказал ей и другим «оппозиционерам» на абсолютно законных основаниях: из-за масштабных фальсификаций, однако недокандидаты вместо того, чтобы доказывать свою правоту в суде, они предпочли давить на избиркомы, устраивать запрещенные митинги, призывать к массовым беспорядкам.